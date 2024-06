Grüne Aktivisten hatten dem Großunternehmer vorgeworfen, „Kanada zu ruinieren“. Er konterte mit horrenden Zahlen.

Henry Kravis, Mitbegründer der Investitionsgesellschaft KKR, hat Klimaaktivisten gerüffelt, die eine Podiumsdiskussion unterbrachen, um die Investments des Private-Equity-Riesen in fossile Brennstoffe zu kritisieren. Er warf ihnen vor, die Schwierigkeiten der Umstellung der Wirtschaft auf saubere Energie zu unterschätzen.

„Sie verstehen die Fakten nicht“, sagte der 80-jährige Kravis, nachdem die Protestierenden aus dem Saal geleitet worden waren. „Sie würden gerne einen Knopf drücken und hätten keine Kohlenwasserstoffe mehr.“ Indessen seien Investitionen von mehr als 200 Billionen Dollar nötig, um die Weltwirtschaft bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen umzustellen.

„Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das schaffen sollen, und ich glaube nicht, dass wir es jemals ganz schaffen werden“, sagte Kravis. Dabei räumte er ein, dass der Klimawandel ein ernstes Problem sei, das erhebliche Maßnahmen erfordere.

KKR ist am Pipeline-Projekt „Coastal GasLink” in Westkanada beteiligt, das eine Großanlage zur Erdgas-Verflüssigung an der Küste von British Columbia versorgen soll. Die Aktivisten warfen Kravis angesichts dessen vor, „Kanada zu ruinieren“. (Bloomberg)