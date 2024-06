Besuch bei Barbara Karlich

In dieser Folge von „Kronprinz und Co“ wird unser Obstverkäufer in eine Garderobe eingesperrt und darf sich von einer Schlagersängerin „viel Glück“ wünschen lassen. Sie meint es wirklich gut mit ihm.

Endlich wurde mein Traum wahr. Ich wurde in die „Barbara Karlich Show“ eingeladen und zog mein bestes Hemd an. An der Rezeption im ORF wurde ich von Grizzlybären in Wachmannuniformen aufgehalten. Als ich sagte, ich gehe zu Frau Karlich, machten sie einen Witz, den man nicht zitiert. Da ich zu früh dran war, wurde ich in eine Garderobe eingesperrt. Dort war es lustig. Es gab dort eine rote Couch und einen Fernseher. Alles funktionierte, außer ORF 1 und ORF 2. Ich schaute ein bisschen Snooker auf Eurosport, um meine Nerven zu beruhigen.