Der 28-jährige Jordan Bardella hat nicht nur den mächtigen Clan Marine Le Pens erobert. Er begeistert auch junge Wähler. Der smarte Chef der rechtspopulistischen Rassemblement National hofft auf einen fulminanten Sieg bei den Parlamentswahlen in drei Wochen.

Jordan Bardella, Shootingstar des französischen Rechtspopulisten, hält gerade eine Rede. Plötzlich wird er unterbrochen. „Jordaaaaan, willst du mich heiraten!!“, kreischt die blonde Frau. Der 28-Jährige schmunzelt. Das Groupie ist seine Chefin, Marine Le Pen (55). Das Video boomte vor der EU-Wahl im Netz. Dass die Grande Dame der Rechtsnationalisten mit der „Bardella-Mania“ kokettiert, fanden viele lustig.

Die „Bardella-Mania“ grassierte schon lange vor dem fulminanten EU-Wahlsieg des Rassemblement National (RN) am Sonntag. 1,3 Millionen Menschen folgen Bardella auf TikTok, die meisten sind unter 30 Jahre alt. Bei den ganz Jungen kommt der Politiker besonders gut an: Während bei Präsidentschaftswahlen 2022 noch weniger als 25 Prozent der Stimmen der 18- bis 24-Jährigen an Le Pen gingen, liegt Bardella in derselben Zielgruppe bei 43 Prozent.