Wenn Kinder schuften müssen

160 Millionen Kinder weltweit müssen arbeiten, um für sich und ihre Familie ein Auskommen zu finden. Sie schuften auf Kakaoplantagen, verkaufen Gemüse auf dem Markt, bedienen in Teestuben, betteln auf der Straße, färben Stoffe, arbeiten in Fabriken.

Roni ist zehn Jahre alt und verkauft Getränke und Snacks auf den Straßen von Dhaka in Bangladesh. Die 13-jährige Nina schürft in einer Glimmermine in Madagaskar das schimmernde Gestein, das in Make-up und Lacken verwendet wird. Ahmed, der 14 Jahre alt ist und in einem Flüchtlingslager lebt, zerlegt in einer Recycling-Anlage im Industriegebiet der türkischen Stadt Nizip kaputte Elektrogeräte. Und die 16 Jahre alte Alphonsine verkauft seit Jahren selbst gebackenes Brot in ihrem Dorf in Tansania.