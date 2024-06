„Alles steht Kopf 2“: Kinder, liebt eure Selbstzweifel!

Ein Gefühl namens Anxiety plagt die junge Generation. Im zweiten Teil des erfolgreichen Pixar-Films über personifizierte Emotionen bekommt es ein Gesicht. Und einen deutschen Namen. Ab Mittwoch im Kino.

Wer hat das Kommando in unserem Kopf? Ein putziges kleines Komitee von Gefühlen, das an der buchstäblichen Schaltzentrale in unserem Oberstübchen sitzt und von dort unsere Entscheidungen steuert, unsere Erinnerungen einsortiert, unsere Reaktionen auslöst, unsere Träume abspielt – und all das in einem Abenteuerland aus Gedächtnislabyrinthen, Bewusstseinsströmen und Persönlichkeitsinseln. So stellte es sich das Pixar-Studio 2015 im Animationsfilm „Alles steht Kopf“ vor (ein „emotion picture“, nicht nur „motion picture“ nannte sich das frech). Das war ziemlich raffiniert – und philosophisch durchaus anspruchsvoll –, was Freude, Kummer, Ekel, Wut und Angst da im Kopf der kleinen Riley aufführten. Neun Jahre später legt Pixar eine Fortsetzung nach. Das Mädchen ist jetzt 13. Und ihre Gefühle sind im Lot. Bis plötzlich eine rote Signallampe angeht: Achtung, Pubertäts-Alarm!

Plötzlich reißen Bauarbeiter die Kommandozentrale ein, und auf einmal stehen da ein paar neue farblich codierte Gefühlsmännchen und machen sich an der Konsole breit: Darunter der Neid, der Ennui (eine spannenlange Personifikation von Langeweile und Verdruss, die ihre Arbeit wie eine schlaffe Nudel auf der Couch liegend mit dem Handy verrichtet), die Peinlichkeit (ein wulstiges Dickerchen, das sich unter einem XL-Kapuzenpulli versteckt). Und ein kleines, drahtiges, nervöses oranges Wesen mit wahnhaft aufgerissenen Augen und fahrig-überdrehtem Gestus. Dieses spielt die neue Hauptrolle in diesem Film, der sich also der Lebenswelt von Teenies annähern will: Willkommen, Anxiety!

Anxiety: Ein englisches Wort, das einem heute ziemlich oft begegnet, auch in immer neuen Kombinationen: „Climate Anxiety“ beschreibt die Sorge wegen des Klimawandels, „Age Anxiety“ den Stress vor dem Altern, dazu kommen Wortschöpfungen wie „Menu Anxiety“ (Überforderung angesichts der Speisekarte) oder „Zoom Anxiety“. Ein prägnantes deutsches Pendant fehlt diesem Wort. Weder die simple Ängstlichkeit noch die medizinisch indizierte Angststörung trifft diesen bangen Zustand der Aufgewühltheit und Unsicherheit, der heute mehr Jugendliche als früher zu befallen scheint – oder zumindest öfter benannt wird: Eine „Anxious Generation“ beschreibt der US-Psychologe Jonathan Haidt in einem aktuellen Buch, Google verzeichnete seit den Nullerjahren eine Verdopplung des Such-Interesses nach dem Begriff und die Wendung „I have anxiety“ ist in den sozialen Medien eine etablierte und weit verstandene Selbstdiagnose.

Schutz vor den Gefahren, die (noch) gar nicht da sind

Hier bekommt die „Anxiety“ also ein Gesicht – und, in der synchronisierten Fassung, auch einen deutschen (Hilfs-)Ausdruck. „Zweifel“ heißt das orange Wesen hier, und es erklärt (mit der Stimme von Maya Hawke): Die Angst beschützt Riley vor den furchterregenden Dingen, die sie sehen kann. Der Zweifel beschützt sie vor den furchterregenden Dingen, die sie nicht sehen kann. Vor den Gefahren, die (noch) gar nicht da sind.

Die neuen Gefühle in der Schaltzentrale: Die Peinlichkeit, Zweifel, Neid und Ennui (mit französischem Akzent und angemessen gleichgültig gesprochen von Adèle Exarchopoulos). Pixar

Klingt irrational? Ist es hier auch: Zweifel übernimmt die Kontrolle im Emotionen-Hauptquartier, reißt Rileys gewachsene Persönlichkeitssäulen ein, projiziert die unwahrscheinlichen Visionen des Scheiterns und Untergangs vor ihr inneres Auge und pflanzt ihr den Satz „Ich bin nicht gut genug“ als neue Gewissheit ein. Währenddessen besucht Riley auf der „menschlichen“ Handlungsebene ein Eishockey-Camp, das, so ist sie sicher, für den Erfolg ihrer Jugend entscheidend sein wird: Es gilt, sich sportlich zu behaupten und die „richtigen“ Freunde zu finden.

Kinder, liebt eure Selbstzweifel!

Die Anxiety hat da ihre eigenen Pläne. Sie vermag die anderen Gefühle mühelos zu dominieren. Und sie geht wohl nicht mehr weg: „Akzeptiere auch deine negativen Gefühle!“ – das ist eine Botschaft des Films, die sich schon andeutet ab dem Moment in einer der ersten Szenen, in denen die immerfröhliche Freude (Amy Poehler) die peinlichen und betrüblichen Erinnerungen des Tages mittels Luftpostrohr in den hintersten Winkel des Bewusstseins katapultiert: Oh du fröhlicher Verdrängungsmechanismus!

Auch sonst wärmt „Alles steht Kopf 2“ das Konzept des ersten Films gekonnt auf, ohne ihm allzu viele neue Ideen hinzuzufügen, was die Visualisierung von geistigen Prozessen angeht: Einmal wird schlagartig ein Sarkasmus-Graben in die Gedankenwelt eingezogen, über den sich eine klare Kommunikation als schwierig gestaltet, dann platzt eine alte Dame namens Nostalgie durch die Tür, in die sie von den anderen Emotionen aber sogleich zurückgeschoben wird: Sie ist doch viel zu früh dran, das Mädchen ist dreizehn! Die pubertären Umbauten laufen hier übrigens ziemlich sauber und appetitlich ab. Wobei man sich schon fragt: Wo bleiben eigentlich die Hormone in diesem ausgeklügelten Kopf-Kino?

Zauber-Bauchtascherl Pouchy lebt im Erinnerungstresor

Für ästhetische Abwechslung sorgt ein betont flach animierter Zeichentrickhund mit einem magischen Bauchtascherl namens Pouchy, der auch Thomas Brezina eingefallen sein könnte, und der im Tresor der heimlichen Kindheitshelden, tief im Keller von Rileys Psychogebäude haust. Das ist ganz lustig, doch von den gedanklichen Kürsprüngen, die die Macher des ersten Films vollführten, wenn sie die Figuren etwa durch die Abkürzung des abstrakten Denkens führten (wo sie Schritt für Schritt dekonstruiert wurden, bis sie nur noch zweidimensionalen Linien waren), ist dieser Film doch deutlich entfernt.

More of the same: Das ist bei einem Pixar-Film nach einem derart triumphalen Vorbild kein schlimmes Urteil – und doch wäre mehr zu erwarten gewesen von dieser Fortsetzung, die immerhin einen gewohnt empathischen Blick liefert in das Gemüt eines jungen Menschen. Und in die inneren Vorgänge, die diesen dazu bringen können, egoistisch oder rücksichtslos zu sein: So einen Kopf zu managen, ist eben kein Kinderspiel!