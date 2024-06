Mechanik, Handwerk, Tradition: Feinste Uhren

Bei den großen Uhrenmessen in der Schweiz wurde darüber geredet und in den Blogs der wahren Uhrenfans wird schon eifrig darüber diskutiert, welche der internationalen Top-Marken denn dieses Mal bei der „Die Presse SCHAU“ (8. bis 10. November in der Marx-Halle) zugegen sein werden.

Die Wiener Uhrenschau hat sich in den letzten Jahren zu den bedeutendsten Ereignissen der Branche entwickelt. Mit über 70 Uhrenmarken war sie zuletzt sogar die größte Publikumsschau Europas, obwohl es für kleine Unternehmungen aus Deutschland, der Schweiz und auch anderen Ländern gar nicht so leicht ist, hierzulande Erfolg zu haben.

Es gibt unzählige sehr gute Uhrenerzeuger, die in Österreich bei keinem Händler zu finden sind und schon allein dadurch einen klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber den arrivierten Herstellern und Marken haben.

Franck Muller, Junghans, Frederique Constant – nur drei Beispiele aus der großen Vielfalt an Uhrenmarken, die sich kommenden November im Rahmen der „Die Presse SCHAU“ präsentieren werden. RK RK RK

Vor allem wenn es sich um hochpreisige Zeitmesser handelt, greift der Konsument dann doch eher zu den bekannten Namen. Den Verantwortlichen der Wiener Uhrenschau gelingt es aber immer wieder, noch nie zuvor in Österreich Gezeigtes in die „Die Presse SCHAU“ zu integrieren. Das wird auch im kommenden November wieder der Fall sein. Noch sind nicht alle Verträge unter Dach und Fach, aber die Uhrenfans dürfen sich auf einige Überraschungen einstellen, darunter auf die Hamburger Uhrenmanufaktur Hentschel und den mehrfach ausgezeichneten Uhrenkonstrukteur Bernhard Lederer.

Hochwertige Mechanik

Die Qualität einer solchen Veranstaltung zeigt sich bei den vielen Stammausstellern, vor allem aber bei den namhaften Manufakturen, die schon seit Beginn an dabei sind, darunter so klingende Namen wie Jaeger-LeCoultre, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, Parmigiani Fleurier, Zenith, Chopard, Speake Marin, Franck Muller, Grand Seiko, Porsche Design oder Longines, um nur einige zu nennen. Diese Marken gehören zu den besten der Gegenwart.

Besonders groß ist auch in diesem Jahr wieder die Auswahl an hochwertigster Mechanik zu durchaus leistbaren Preisen: Dazu zählen unter anderem die aktuellen Modelle von Oris, Baume & Mercier, Nomos Glashütte, Junghans, Tutima Glashütte, Frederique Constant, Mühle Glashütte, Union Glashütte, Rado, Hanhart, Ebel, Raymond Weil, Meistersinger, Tissot, ZRC oder Norqain.

Selbst das aktuelle Thema Smartwatches wird ein Teil des Gesamtkonzeptes sein: Dabei sind Garmin und Casio zweifellos die Big Players dieser Szene.

Handel als Partner

Nicht zu schaffen wäre eine solche Markenpräsenz derzeit ohne Kooperationen mit dem gehobenen Fachhandel. Die Zusammenarbeit kommt allen zugute, vor allem den Besuchern, die sich sowohl auf interessante Gespräche mit hochrangigen Markenvertretern wie auch mit ihren langjährigen Stammjuwelieren freuen dürfen.

Dazu zählen auch im Jahr 2024 wieder so namhafte Vertreter der Branche wie Hübner, Schullin, Theuerer, Kruzik, Schwödt, Janecka, Barotanyi oder Schmollgruber – und vielleicht auch andere mehr!