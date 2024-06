Plasser & Theurer: Linzer Industrieriese in argen Turbulenzen

Plasser & Theurer, Weltmarktführer bei der Produktion von Gleisbaumaschinen, rutschte 2023 in tiefrote Zahlen.

Plasser & Theurer, Weltmarktführer bei der Produktion von Gleisbaumaschinen, rutschte 2023 in tiefrote Zahlen. Picturedesk/Ondrej Hajek

Trotz voller Auftragsbücher schrieb der Weltmarktführer für Gleisbaumaschinen im Vorjahr 140 Mio. Euro Verlust. Das Unternehmen wird umgekrempelt, Stellen werden abgebaut. Ein trauriges Lehrbeispiel für die Probleme der europäischen Industrie.

Die Stimmung war angespannt, als Plasser-&-Theurer-Chef Johannes Max-Theurer seine Mitarbeiter am Dienstag zur Versammlung in eine leer stehende Halle auf dem Linzer Hafengelände geladen hatte. Die Botschaft, die er für seine österreichweit 2300 Mitarbeiter hatte, war alles andere als rosig: 140 Millionen Euro Verlust hat der Hersteller von Gleisbaumaschinen im Jahr 2023 eingefahren. Auch die Mitarbeiter müssen einen Preis dafür zahlen, um das Linzer Traditionsunternehmen aus den roten Zahlen zu führen.

Mindestens 60 Stellen sollen bis Jahresende abgebaut werden, durch Umschichtung und Nicht-Nachbesetzung ausscheidender Arbeiter soll die Belegschaft am Standort Linz bis Jahresende um 140 Personen reduziert werden. Auch die Beschäftigten, die im Unternehmen bleiben, sollen ihren Beitrag leisten: sozial gestaffelte Lohn- und Gehaltseinschnitte von bis zu 15 Prozent. Selbst nach den Einkürzungen zahle man aber immer noch deutlich über dem Kollektivvertrag der Metalltechnischen Industrie, betont Finanzvorstand Oliver Rammerstorfer.

Insgesamt sollen 20 Mio. Euro an Personalkosten eingespart werden. „Uns ist schon klar, dass wir uns damit nicht beliebt machen“, so Max-Theurer zur „Presse“. Aber es sei „die einzige Möglichkeit, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen und den im internationalen Wettbewerb teuren Standort zu sichern“. Dafür müsse das Unternehmen eben deutlich schlanker werden.

Es war nicht die erste Krisensitzung vor versammelter Mannschaft in den vergangenen Monaten. Plasser & Theurer ist in die tiefste Krise seiner über 70-jährigen Unternehmensgeschichte geschlittert. Wie konnte es so weit kommen?

Führungsrolle bei Bahnausbau