Tote Frau in Wien: Polizei schießt auf Verdächtigen

Ein Mann soll mit einer Axt auf Beamte losgegangen sein. Die darauffolgenden Schüsse der Polizei hat der Verdächtige nicht überlebt. Er soll eine Frau in einer Wohnung in Floridsdorf getötet haben.

Ein Mann, der im Verdacht steht, eine Frau in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf getötet zu haben, soll bei seiner Festnahme auf offener Straße mit einem „gefährlichen Gegenstand“ auf Beamte losgegangen sein. Dabei soll es sich um eine Axt gehandelt haben. Im Zuge der Amtshandlung am Dienstagabend sind laut Polizeiangaben auch Schüsse gefallen. Der Mann kam dabei ums Leben. Ein Beamter verletzte sich bei dem Vorfall bei einem Sturz, so Polizeisprecher Markus Dittrich.



Die Polizei hat aufgrund der aktuellen Lage den Bereich rund um die Kreuzung der Schwaigergasse Ecke Frömmlgasse großräumig gesperrt. Es bestehe aber keine aktive Bedrohungslage für die Bevölkerung. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an Ort und Stelle. (APA)