Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Hamas lehnt Vorschlag zu Feuerpause ab: Die radikal-islamische Hamas lehnt offenbar den von US-Präsident Joe Biden vorangetriebenen Entwurf für eine Feuerpause ab. Zwar habe Israel über Vermittler eine Antwort erhalten, sagt ein Insider. Aber: „Sie haben alle der zentralen und bedeutendsten Parameter geändert.“ Mehr dazu

Mann mit Axt in Wien von Polizei erschossen: Ein Mann soll mit einer Axt auf Beamte losgegangen sein. Die darauffolgenden Schüsse der Polizei hat der Verdächtige nicht überlebt. Er soll davor eine Frau in einer Wohnung in Floridsdorf getötet haben. Mehr dazu

Speerwerferin Hudson holt EM-Gold: Victoria Hudson schreibt Sportgeschichte bei der Leichtathletik-EM in Rom, sie gewinnt Gold im Speerwurf mit 64,62 Metern. Es ist das erste österreichische Leichtathletik-Gold seit 1971. Mehr dazu

Sohn von US-Präsident Biden schuldig gesprochen: Hunter Biden ist wegen des illegalen Besitzes einer Schusswaffe schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß ist noch ausständig, es drohen bis zu 25 Jahre Haft. Mehr dazu

Doskozil schreibt ein Buch: Just in der Woche nach der Schlappe bei der EU-Wahl kündigt der burgenländische Landeshauptmann ein politisches Buch an: über Korruption, Migration, die SPÖ und „Hausverstand“. Doskozil: „Vielleicht versteht mich der eine oder andere dann besser.“ Mehr dazu

Zu wenig Bock auf Arbeit: Weniger arbeiten ist kein guter Plan für ein modernes Industrieland, meint Josef Urschitz in seiner Kolumne. Mehr dazu