EU könnte noch diese Woche Strafzölle auf E-Autos aus China erheben

Die EU-Kommission prüft derzeit, ob sie Strafzölle auf chinesische Elektroautos wegen ungerechtfertigter Subventionen erhebt. China weist die Vorwürfe zurück. Eine Entscheidung könnte noch in dieser Woche fallen.

Die EU-Kommission könnte noch im Laufe der Woche drei chinesischen Autoherstellern mitteilen, dass sie ab dem nächsten Monat vorläufig Sonderzölle von bis zu 25 Prozent für Elektroautos aus China verhängen wird. Das berichtet das „Handelsblatt“ am Mittwoch unter Verweis auf „Verhandlerkreise“. Demnach will die Brüsseler Behörde den Wettbewerbsvorteil ausgleichen, den aus ihrer Sicht die chinesischen Firmen aufgrund staatlicher Subventionen genießen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) wirft Peking vor, mit Überkapazitäten Autos zu produzieren, die zu Dumping-Preisen auf den Weltmarkt geworfen werden.

„Die möglichen Strafzölle könnten nun dazu führen, dass sich chinesische Anbieter wie BYD dazu entscheiden, den Markt nicht nur über Exporte zu bedienen, sondern verstärkt über eigene Standorte in Europa“, sagt Birgit Meyer, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), gegenüber dem „Standard“. „Welche Auswirkungen das auf den heimischen Markt hat, hängt von verschiedenen Faktoren ab.“

Etwa davon, inwieweit die heimische Zulieferindustrie von den Produktionsstandorten profitieren könne. Ein Aufschlag von 20 Prozent könnte die Menge der aus China in die EU importierten E-Autos um ein Viertel reduzieren, ergibt jedenfalls eine Simulationsrechnung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Die Experten des US-Thinktanks Rhodium dagegen halten Zusatzzölle von mindestens 40 bis 50 Prozent für notwendig, um den europäischen Markt für die E-Autobauer aus China unattraktiv zu machen.

Chinesische Autobauer zeigen sich unbeeindruckt

Chinesische Autobauer halten nach Angaben eines Branchenverbandes trotz drohender Anti-Dumping-Zölle an ihren Plänen für ihr Europa-Geschäft fest. „Chinesische Unternehmen werden weiterhin unerschütterlich ihre Geschäfte in Europa vorantreiben und sich in die lokalen Märkte integrieren“, sagte Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Autoverbandes CPCA. Allerdings war Cui um Entspannung bemüht: Die Autobranche spiele eine wichtige Rolle am europäischen Arbeitsmarkt. „Die chinesischen Unternehmen werden keine aggressiven Schritte ergreifen, um die Stabilität am Arbeitsmarkt in Europa zu gefährden.“

Zuletzt haben die chinesischen Autoexporte jedoch einen Dämpfer verzeichnet. Im Mai wurden vier Prozent weniger Elektroautos und Hybridfahrzeuge ins Ausland verkauft als im Vorjahr, wie aus CPCA-Daten hervorgeht. Über alle Antriebsarten hinweg gingen die Ausfuhren sogar um 9 Prozent zurück. „Die Exportdaten haben unsere Erwartungen nicht erfüllt“, sagte Cui.

>>> Bericht im „Handelsblatt“

>>> Bericht im „Standard“

(Red./APA/Reuters)