Stier verletzt Mann in Kärnten schwer

Der 86-Jährige wanderte auf einer Weide in Steindorf am Ossiacher See, als das Tier ihn attackierte. Die Rettung brachte ihn ins Spital.

Ein 86 Jahre alter Wanderer ist am Dienstag auf einer Weide in Steindorf am Ossiacher See (Bezirk Feldkirchen) von einem jungen Stier attackiert worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei berichtete, hatte der Kärntner die mit einem Elektrozaun gesicherte Weide überquert, als das Tier angriff und ihn zu Sturz brachte. Es gelang dem Mann schließlich, sich in Sicherheit zu bringen und eine Bekannte zu verständigen, die die Rettung alarmierte. Die Rettung brachte den Schwerverletzten ins Klinikum Klagenfurt. (APA/red.)