Was für und was gegen die Strafzölle auf chinesische E-Autos spricht

Ein Verkaufsraum von BYD in Mailand in Italien. Reuters/Claudia Greco

Droht ein neuer Handelskrieg, schwächt die EU mit den Strafzöllen am Ende die deutsche Wirtschaft oder stellt man endlich Wettbewerbsgleichheit her? Die vielen Für und Wider der Strafzölle auf E-Autos.

Ein wenig erinnert es an das brave Mitglied der Pfadfinder, das der Oma über die Straße hilft – ob sie nun über die Straße will oder nicht. Die Begeisterung der europäischen Autoindustrie darüber, dass die EU-Kommission Strafzölle gegen chinesische Autobauer verhängt, hält sich jedenfalls in Grenzen. Sie fürchten zu Recht Gegenmaßnahmen der chinesischen Regierung, womit die europäischen Hersteller auf dem mittlerweile wichtigsten Automarkt der Welt weiter unter Druck geraten würden.