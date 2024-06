Die Baustellen des neuen Borealis-Chefs Stefan Doboczky

Wird es das Unternehmen, das Stefan Doboczky übernimmt, in der Form in zwei Jahren noch geben?

Wird es das Unternehmen, das Stefan Doboczky übernimmt, in der Form in zwei Jahren noch geben? APA

Der frühere Lenzing-Chef Stefan Doboczky übernimmt den zur OMV gehörenden Kunststoff-Konzern in einer Situation, in der die Gewinne schrumpfen und wenig Klarheit herrscht, wie es bei Borealis künftig weitergehen wird.

Der heimische Chemie- und Kunststoffkonzern Borealis hat einen neuen Kopf an der Spitze. Der frühere Lenzing-Chef Stefan Doboczky tritt mit 1. Juli die Nachfolge von Thomas Gangl bei der OMV-Tochter an. Doboczky, ein promovierter Chemiker, übernimmt einen Konzern im Umbruch, mit rückläufigen Gewinnen und wenig Klarheit, wie die Reise weitergehen wird. Welche Problemstellen erwarten den neuen Mann an der Spitze des Kunststoffkonzerns?