38 Prozent priorisieren Home-Office über Gehaltserhöhung

Viele der deutschen Arbeitnehmer würden Gehaltskürzungen akzeptieren, um remote arbeiten zu können. Im internationalen Durchschnitt liegt der Anteil bei 36 Prozent.

Wenn es darum geht, ob und wie oft die Beschäftigten remote arbeiten möchten, geben 45 Prozent der deutschen Nachbarn an, am liebsten immer remote arbeiten zu wollen. 45 Prozent bevorzugen ein hybrides Modell und nur zehn Prozent sprechen sich durchgehend für die Arbeit vor Ort aus, wie eine aktuelle Studie von Capterra unter 2.716 Arbeitnehmern zeigt. Als entscheidende Faktoren wurden die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Zeitersparnis, Stressreduktion sowie Fahrt- und Verpflegungskosten genannt.

Um remote arbeiten zu können, würden 38 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland Gehaltskürzungen akzeptieren.

62 Prozent würden bei hohen Fahrtkosten den Job wechseln

Für Unternehmen sei es aktuell wesentlich, ihre Beschäftigten zu halten und an sich zu binden, wissen auch die Studienautoren. Daher sei alarmierend, dass 62 Prozent der Beschäftigten in Deutschland angeben, bei zu hohen Fahrtkosten den Job wechseln zu wollen. Im internationalen Durchschnitt sehen dies 59 Prozent so. Jeder vierte Angestellte gibt darüber hinaus an, seine Produktivität zu verringern, wenn die Aufwendungen für die Arbeit vor Ort zu hoch sind.

74 Prozent der Beschäftigten in Deutschland seien der Auffassung, dass der Arbeitgeber die Kosten für das Parken vor Ort übernehmen sollte. Nahezu die Hälfte wünscht sich die Erstattung der Benzinkosten und 60 Prozent die Übernahme von Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel. Zudem wollen sie bei Anwesenheit im Büro die Übernahme von Mautgebühren (53 Prozent), Mahlzeiten (40 Prozent), Berufskleidung, bzw. durch Dresscodes verlangte Kleidung (66 Prozent) und Kinderbetreuung (22 Prozent).

Höchste Kosten für Hybrid-Mitarbeiter

Die Kosten der Beschäftigten, die vollständig oder teilweise vor Ort arbeiten, hätten sich mehr erhöht als die derjenigen Mitarbeiter, die komplett remote arbeiten. Den höchsten Kostenanstieg verzeichnen die Hybrid-Mitarbeiter. Deshalb sollten Arbeitgeber darauf achten, ihre remote arbeitenden Mitarbeiter mit finanziellen und nicht-finanziellen Anreizen zu motivieren, an den Arbeitsort zu kommen.

Return-To-Office-Strategie vereinbaren

Um Mitarbeiter verstärkt zur Rückkehr ins Büro zu motivieren, würden sich einerseits finanzielle Anreize, andererseits auch die Einbeziehung der Beschäftigten zur Return-to-Office-Strategie eignen. Für 69 Prozent wären frei wählbare, flexible Arbeitszeiten ein Grund, lieber und öfter ins Büro zu kommen, da dies ihre Work-Life-Balance verbessert und so entscheidend zur Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt.

64 Prozent akzeptieren die Rückkehr ins Büro eher, wenn Parkgebühren/Fahrtkosten erstattet würden, 57 Prozent würden lieber vor Ort arbeiten, wenn dort Wellness-Programme wie ein Fitnessraum oder Yoga-Kurse angeboten würden und für 44 Prozent wären Lern- und Weiterbildungsmöglichkeiten ein Anreiz, vor Ort zu arbeiten.

Neben diesen konkreten Vergünstigungen und Angeboten trägt die Einbeziehung der Mitarbeiter und eine transparente Kommunikation entscheidend dazu bei, eine höhere Akzeptanz für die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu schaffen. Beispiele sind gemeinsam abgestimmte Tage für Team-Meetings vor Ort, gemeinsame Mittagessen oder ein Kaffee-Klatsch im Büro um das Gefühl der Verbundenheit zu stärken. Zumindest, wenn es nach den Einschätzungen der Unternehmenssoftware geht, die die Studie durchgeführt hat.