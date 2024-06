Die 22-Jährige schrieb Arbeitskollegen, dass sie sich vor ihrem Mitbewohner fürchte. Diese alarmierten die Polizei. Als die Beamten ankamen, schlug der 26-Jährige mit einer Axt um sich und ging auf sie los, weshalb einer auf ihn schoss.

Am Dienstagabend ist ein Mann im Zuge eines Einsatzes in Wien-Floridsdorf von einem Polizisten erschossen worden. Danach fanden die Beamten eine 22-Jährige tot in einer Wohnung. Die Polizei gab nun nähere Dateils bekannt.

Demnach verständigte ein Arbeitskollege der Chilenin die Exekutive. Sie hatte ihn und einen zweiten Kollegen per Textnachricht um Hilfe gebeten. Sie schrieb, dass sie sich vor ihrem rumänischen Mitbewohner gefürchtet habe, da er versucht hätte, in ihr Zimmer einzudringen. Die Kollegen telefonierten dann noch per Videoanruf mit der jungen Frau, als es dem Mann gelang in das Zimmer zu kommen und er begann sie zu attackieren. Einer der Kollegen alarmierte schließlich die Polizei.

Mann schlug mit Axt um sich

Als die Beamten – sie befanden sich gerade in der Nähe wegen eines Verkehrsplanquadrates – am Ort des Geschehens ankamen, fanden sie den 26-Jährigen auf der Straße vor dem Mehrparteienhaus in der Schwaigergasse mit nacktem Oberkörper und einer Axt in der Hand vor. Mit dieser randalierte er, schlug unter anderem auf ein Fenster der Wohnung ein, die sich im Erdgeschoß befindet. Als er die Beamten erblickte, lief er auf diese zu und schlug mit der Axt in Richtung eines Beamten. Er traf das Polizeiauto, das dadurch stark beschädigt wurde.

Für die Beamten habe sich die Situation als lebensbedrohlich dargestellt, weshalb einer der beiden auf den Angreifer schoss. Daraufhin leiteten die Polizisten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, die noch von einem Rettungssanitäter ausgebildeten Beamten der Spezialeinheit Wega und später von der Berufsrettung Wien übernommen wurden. Der Rumäne erlag aber noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Frau wahrscheinlich mit Axt getötet

Auf der Suche nach der 22-Jährigen fanden sie Beamte auf dem Boden in ihrer Wohnung tot auf. Sie wies massive Kopfverletzungen auf. Die Polizei geht davon aus, dass ihr 26-jähriger Mitbewohner sie mit der Axt getötet hat. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Ermittlungen zum Tod der 22-Jährigen übernommen. Das Motiv ist bislang unklar.

Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK EBM) ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien zu den tödlichen Schüssen des Polizisten auf den 26-Jährigen.