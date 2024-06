Paketzusteller Fedex streicht in Europa bis zu 2000 Stellen

Der Jobabbau soll in den kommenden 18 Monaten über die Bühne gehen. Der US-Konzern verspricht langfristig Einsparungen von bis zu 175 Millionen Dollar.

Der US-Paketzusteller Fedex tritt weiter auf die Kostenbremse und will in Europa in der Verwaltung 1700 bis 2000 Stellen streichen. Der Jobabbau solle in den kommenden 18 Monaten über die Bühne gehen und ab 2027 Einsparungen von 125 bis 175 Millionen Dollar (116 bis 163 Mio. Euro) bringen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Zunächst fielen für den Stellenabbau allerdings Kosten von 250 bis 375 Mio. Dollar an. (APA/Reuters)