Bischöfe mahnen Parteien: Lösungen statt Polemik

Beunruhigt über die zurückgegangene Beteiligung bei der EU-Wahl zeigen sich die Bischöfe. Und sie appellieren an die Parteien vor der Nationalratswahl am 29. September: Respektvoller Umgang, faktenbasierte Diskussionen und die Vermeidung populistischer Kommunikationsstrategien sollten gepflegt werden.

Österreichs Bischöfe haben am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung den politischen Akteuren ins Gewissen geredet. Allen politischen Kräften müsse es in erster Linie darum gehen, das Vertrauen in die demokratische Grundordnung zu stärken. „Vor diesem Hintergrund plädieren wir Bischöfe an alle wahlwerbenden Parteien für einen respektvollen Umgang, faktenbasierte Diskussionen und die Vermeidung populistischer Kommunikationsstrategien.“

EU-Wahl als „Weckruf“

Und weiter heißt es nach der Sommerversammlung in Mariazell: Es brauche unter anderem eine sachliche, faktenbasierte Argumentation statt reiner Polemik, unbelegter Behauptungen sowie irreführender Informationen. Angesichts der zurück gegangenen Beteiligung an der Wahl zum Europaparlament zeigen sich die Kirchenvertreter beunruhigt. Der Rückgang auf 56,25 Prozent „ein Weckruf für alle politisch Verantwortlichen im Land sein“.

Eine Wahlempfehlung durch die Bischöfe werde es nicht geben, gewarnt wird allerdings auch vor der Überschreitung „roter Linien“. Diese würden überschritten in Fällen von Antisemitismus, wenn die Religionsfreiheit verletzt werde oder „wenn das Leben von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Ende nicht ausreichend geschützt wird“. Wo es zu gravierenden Verstößen gegen die Fundamente für ein friedliches Zusammenleben komme, würden die Bischöfe dagegen auftreten.

Bischöfe üben innerkirchliche Kritik

Innerkirchlich setzen die Bischöfe einen interessanten Akzent und üben in ihrer Erklärung vorsichtige Kritik am Österreich-Bericht, der als Vorbereitung auf die mehrwöchige Synode im Oktober in Rom verlangt war. Das Papier zeichne „ein getreues Bild, das von den Bischöfen geschätzt und mitgetragen wird“. Unmittelbar danach heißt es allerdings: „Gleichzeitig fällt auf, dass innerkirchliche Themen vorherrschend sind und noch zu wenig die gesellschaftliche Verantwortung von Gläubigen und das Gespräch mit Menschen außerhalb des kirchlichen Binnenraumes wahrgenommen werden.“

Übrigens: Erstellt wurde der Bericht vom nationalen Synodenteam. Dessen Vorsitzender ist Salzburgs Erzbischof Franz Lackner. Der wiederum auch Vorsitzender der Bischofskonferenz ist.