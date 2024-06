Warum Deutschland Europameister werden muss

Die EM 2024 soll als Blaupause dienen – für die Gastgeber, die Fußballwelt und Österreich. Ob es gelingt, haben die Deutschen auf dem Fuß.

München bittet am Freitag zum Eröffnungsspiel, dann rollt in Deutschland vier Wochen lang der Ball, ehe am 14. Juli der neue Europameister feststeht. Schon jetzt ist diese EM 2024 ein Lichtblick. Nach Großereignissen in Russland, Katar und einem paneuropäischen Turnier inmitten der Coronapandemie wartet ein unbeschwertes Fußballfest in einem demokratischen Land mit viel Tradition und Begeisterung für diesen Sport, das sich obendrein um Nachhaltigkeit bemüht. Selten waren die Voraussetzungen für ein Turnier besser, diese EM hat die Chance, zum Musterstück zu werden. Ob sie auch genutzt wird, hängt vom sportlichen Auftritt des Gastgebers ab – und deswegen gibt es gute Gründe, wieso Deutschland Europameister werden sollte.