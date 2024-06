ID-Austria kann künftig bei der Musterung beantragt werden

Die Militärkommanden werden zur Registrierungsstelle: Nach einem Testlauf soll die Beantragung ab Herbst in Militärkommanden in ganz Österreich möglich sein.

Die Regierung will die „ID Austria“, die digitale Identität, weiter vorantreiben. Deshalb werden die Militärkommanden künftig zur Registrierungsstelle. Bei der Stellung können damit Stellungspflichtige die ID-Austria beantragen, gaben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Digitalisierungsstaatssekretärin Claudia Plakolm (beide ÖVP) am Mittwoch bekannt.

Erst am Dienstag ließ Plakolm (ÖVP) wissen, dass die Registrierung künftig auch auf den Gemeindeämtern möglich sein soll. Ein erster Probebetrieb für die Registrierung bei der Stellung startet im Juli. Stellungspflichtige in Klagenfurt können sich bei der zuständigen Stellungskommission für die ID-Austria in der Vollversion registrieren. Nach entsprechenden Anpassungen und Schulungen soll das Service ab Herbst in ganz Österreich verfügbar sein. Künftig soll eine Registrierung auch beim Heerespersonalamt möglich sein. (APA)