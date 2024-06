Vertrauen: Grundstein der Gesundheit

Im Megawahljahr 2024, nach der Gesundheitsreform und während der Umsetzung im Zielsteuerungsprozess, drehte sich beim AHF alles um das Motto „Vertrauen“. Der interaktive Kongress mündete in die Erstellung eines AHF-Community-Manifests.

Gesundheitssysteme bestehen aus vielen menschlichen Beziehungen. Wie wirksam ein System ist, hängt vom gegenseitigen Vertrauen ab: Vertrauen zwischen Patient:innen und den Menschen, die sie behandeln, Vertrauen der Bevölkerung in das System, um es durch Kooperation und Finanzierung am Leben zu erhalten, Vertrauen des Gesundheits- und Pflegepersonals auf gute Arbeitsbedingungen und Wertschätzung, und nicht zuletzt Vertrauen der Entscheidungsträger:innen untereinander sowie in die Reformierbarkeit des Systems, um dringend notwendige Innovation zu ermöglichen.

Das erhöhte Maß an Vertrauen ist umso notwendiger, als dass das Gesundheitswesen aktuell vor großen Herausforderungen steht. Zu den relevantesten zählen laut Rainer Thomas, Generaldirektor-Stellvertreter Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), „der demografische Wandel, die Ambulantisierung der Medizin und die veränderten Kund:innenerwartungen einer globalisierten Welt“. Thomas betont in diesem Zusammenahng, dass man seitens der ÖGK „eine zielgerichtete Lenkung von Patient:innen zum Best Point of Service hin zu Patient:innen von morgen als Gestalter:innen ihrer Gesundheitsversorgung“ unterstützt.

Daten & Patient:innenpfade

Vertrauen war also das große Motto, als sich von 23. bis 25. Mai mehr als 400 Top-Expert:innen aus dem Gesundheitswesen bei der 5. Auflage des Austrian Health Forum in Schladming versammelten. Unter dem Generalthema wurden vor allem die Querschnittsthemen Gesundheitsdaten und Patient:innenpfade vertieft.

In diesem Zusammenhang beschäftigten sich die AHF-Teilnehmer:innen mit der Qualität der Daten, etwa durch die in der Gesundheitsreform vorgesehene Codierung im niedergelassenen Bereich. Aufs Tapet kam zudem die Frage, wo durch wen und wie diese Daten aufbereitet und sicher für Planung und Forschung im Interesse der Patient:innen eingesetzt werden können. Wie herausfordernd diese Aufgabe ist, betonte in einem Impulsreferat Peter Klimek, Direktor des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII): „In Österreich werden viele Daten von unterschiedlichen Institutionen gehalten, darunter auch Fachgesellschaften und Expert:innengruppen, denen häufig Ressourcen für Datenmanagement fehlen. Viele Daten sind nicht auffindbar, können aufgrund der Siloisierung nicht mit weiteren Informationen angereichert werden. Dadurch geht ein großer Teil des möglichen Nutzens verloren.“ Was laut Klimek eindeutig fehlt, ist ein einheitlicher Gesundheitsdatenraum.

Thema in drei intensiven Tagen war ebenfalls die Herausforderung, wie Menschen rasch an die jeweils richtige Stelle im Gesundheitssystem geleitet werden können, wo sie dann die für sie passende Leistung erhalten. Diese Patient:innenpfade führen in Österreich immer noch über tiefe Schluchten und gefährliche Abgründe. Besonders zwischen Spitalsbereich und niedergelassenen Gesundheitsanbieter:innen verlieren viele Patient:innen kostbare Zeit und damit gesunde Lebensjahre.

Fokus auf Interaktivität

Den Rahmen bildeten drei Keynotes (Soziologe Harald Welzer, CEO der Apolitical Foundation Lisa Witter, Politologe Peter Filzmaier, siehe Seite 2), vier Podiumsdiskussionen und neun Workshops (Näheres auf den Seiten 3, 4 und 5). Im Fokus stand die interaktive Arbeit an innovativen Lösungen, mit dem klaren Ziel einer patient:innenzentrierten Gesundheitsversorgung. So beleuchteten die AHF-Teilnehmer:innen in den Workshops und Panel-Diskussionen Fragen zur Sekundär- und Primärdatennutzung sowie Patient:innenpfade durch das Gesundheitssystem. Die Ergebnisse wurden in der Folge im Plenum in einen größeren Kontext gestellt und gemeinsam mit Entscheidungsträger:innen wie BM Johannes Rauch, dem Wiener Stadtrat Peter Hacker und vielen anderen mehr weiter ausgearbeitet. Dass sich dabei alles um Vertrauen dreht, wurde bereits in der Eröffnungsrede von Gastgeber Karlheinz Kornhäusl, Gesundheitslandesrat Steiermark, deutlich: „Als Arzt habe ich lange im System gearbeitet, als Landesrat habe ich nun die Chance, am System zu arbeiten. Was ich als Arzt praktiziert habe, will ich auch als Landesrat leben, nämlich zuhören und helfen, Probleme klar zu benennen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. All dies ist nur auf der Basis von Vertrauen machbar.“ Den Zusammenhang zwischen Vertrauen und Transparenz betonte in seiner Eröffnungsrede Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger: „Um das Vertrauen in unsere Systempartner zu bestätigen, benötigen wir gerade in einem komplexen Gesundheitssystem Transparenz. Denn Transparenz schafft Wissen und Wissen schafft Vertrauen.“

Vertrauen in aller Munde

Wie wichtig in diesem Zusammenhang gemeinsame Tage wie jene beim AHF-Schladming sind, hob Katharina Reich, Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium, hervor: „Es ist elementar, sich in einem offenen Rahmen über mehrere Tage austauschen zu können. Nur gemeinsam werden wir die hohe Qualität und Solidarität in der Gesundheitsversorgung in Österreich erhalten. Dazu leisten die Gespräche und die eingebrachten Perspektiven am Austrian Health Forum ihren Beitrag.“

Diese Meinung teilte auch Gesundheitsminister Johannes Rauch: „Vertrauen ist nicht nur die wichtigste Währung in der Politik, sondern auch im Gesundheitssystem. Nur mit dem Vertrauen und der Zustimmung der Menschen gewinnen wir wichtige Daten, die für die Steuerung des Systems und für die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden nötig sind.“

Authentische Kommunikation ist dabei laut Rauch der Schlüssel, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen: „Das Gegenüber ernst nehmen, zuhören, den Menschen ehrlich erklären, was geht und was nicht geht. Wenn wir das machen, wird es uns gelingen, das Gesundheitssystem in Österreich in eine gute Zukunft zu führen.“

AHF-Community-Manifest

Das große Ziel der dreitägigen Ideensammlung war es, mit einem Appell an die Verantwortlichen für das nächste Regierungsprogramm darauf hinzuweisen, was das Gesundheitssystem am Dringendsten benötigt. In diesem Sinne sammelten Harald Katzmair und sein Team von FAS Research die Themenaspekte und -vorschläge der Community und erstellten aus 560 Einmeldungen zwölf Prioritäten-Cluster.

Aus der Kombination der Antworten der AHF-Community zu den beiden Fragen „Welche Prioritäten sollte das nächste Regierungsprogramm für das österreichische Gesundheitssystem setzen?“ und „Wo wollen wir uns aktiv einbringen?“ ergaben sich in der Community Priority Map vier zentrale Themenfelder, von denen die ersten beiden beim AHF-Gastein 2024 im Fokus der Diskussionen stehen werden.

Prävention & Gesundheitsförderung: Ausbau von personalisierten Präventions- und Gesundheitsförderungsprogrammen u.a. vor dem Hintergrund von chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Adipositas, Schmerz und Herz-Kreislauf. Stärkung der Impfbereitschaft der Bevölkerung.

Ausbau von personalisierten Präventions- und Gesundheitsförderungsprogrammen u.a. vor dem Hintergrund von chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Adipositas, Schmerz und Herz-Kreislauf. Stärkung der Impfbereitschaft der Bevölkerung. E-Health und KI: Weiterverfolgung einer umfassenden ­E-Health-Strategie (Gesundheitsakte, standardisierte Patientenpfade, Telemedizin, Augmented Reality etc.) sowie Ausbau der Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Entlastung des medizinischen Personals.

Weiterverfolgung einer umfassenden ­E-Health-Strategie (Gesundheitsakte, standardisierte Patientenpfade, Telemedizin, Augmented Reality etc.) sowie Ausbau der Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) zur Entlastung des medizinischen Personals. Einheitlicher österreichischer Datenraum: Schaffung eines institutionenübergreifenden „Health Data Space“, der die gesamte Patientenreise im gesamten Lebenszyklus abbildet und für alle Stakeholdergruppen zugänglich ist.

Schaffung eines institutionenübergreifenden „Health Data Space“, der die gesamte Patientenreise im gesamten Lebenszyklus abbildet und für alle Stakeholdergruppen zugänglich ist. Health Literacy: Förderung der Gesundheitskompetenz durch Bildungseinheiten in Kindergärten und Schulen (Pisa-Test) zur Stärkung der „Self Care“. Verbesserung des Zugangs zu zielgruppenspezifischen, gesicherten Gesundheitsinformationen („Fake News“).

Am Schlusstag des AHF-Schladming wurde das „Manifest“ von Christoph Hörhan, Gründer des Austrian Health Forum, an Gesundheitsminister Johannes Rauch übergeben. Das Fazit: „Mit dem Manifest haben wir einen gemeinsamen Richtungssinn in der Gesundheit entwickelt. Jetzt geht’s darum, dieses Verständnis umzusetzen.“

Information Die Seite beruht auf einer Medienkooperation mit der „Presse“ und ist mit finanzieller Unterstützung des Austrian Health Forum entstanden.

AHF-GASTEIN 2024 Wann: 24. bis 25. Oktober Wo: Kongresszentrum Bad Hofgastein Anmeldung unter: www.austrianhealthforum.at