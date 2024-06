US-Inflation sinkt überraschend auf 3,3 Prozent

Der Preisauftrieb in den USA hat im Mai überraschend etwas nachgelassen.

Nach 3,4 Prozent im April sank die Teuerungsrate im Mai auf 3,3 Prozent. Analysten hatten mit einer Stagnation gerechnet.

Der US-Preisauftrieb hat im Mai überraschend nachgelassen und lässt die Finanzmärkte auf eine Zinswende im Spätsommer hoffen. Die Teuerungsrate sank auf 3,3 Prozent von 3,4 Prozent im April, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einer Stagnation auf dem Vormonatsniveau gerechnet.

Von April auf Mai blieben die Preise unverändert. Experten hatten hier mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent gerechnet. Die Notenbank Federal Reserve berät am Abend (20.00 MESZ) wieder über den Leitzins. Sie stemmt sich mit einer Hochzinspolitik gegen die Teuerung und strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Auch Kerninflation sinkt weiter

Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell haben bei der Inflationsentwicklung auch die sogenannte Kernrate im Blick, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Diese Kennziffer sank im Mai auf 3,4 Prozent, nach 3,6 Prozent im April. Dies ist die niedrigste Kernrate seit April 2021. Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 3,5 Prozent auf dem Schirm.

Beobachter erwarten, dass die Notenbanker vorerst die Füße stillhalten und den Leitzins zunächst in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen werden. Zugleich bestärkten die jetzigen Inflationsdaten die Finanzwelt in der Erwartung, dass die erste Zinssenkung auf der Sitzung des Fed-Offenmarktausschusses (FOMC) am 18. September über die Bühne gehen wird. (APA/Reuters)