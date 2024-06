Frau sticht in Niederösterreich auf Mann ein

Der 43-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Mann und Frau sollen dem Drogenmilieu angehören.

Bei einer Messerattacke am Dienstag in Baden ist ein 43-Jähriger schwer verletzt worden. Eine 37-Jährige soll im Zuge eines Streits in ihrer Wohnung auf den Mann eingestochen haben. Das Opfer wurde ins Landesklinikum Baden gebracht. Die Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, teilte die Stadtpolizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Gegen die Frau, die ebenso wie das Opfer dem Drogenmilieu angehören soll, wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Die Verdächtige soll dem Mann aus Bad Vöslau mit einem Küchenmesser rund neun Zentimeter tief in den Rücken gestochen und danach selbst die Rettung gerufen haben. Als Streifenpolizisten am Dienstagvormittag eintrafen, öffnete das Opfer die Tür. Es hatte eine blutende Wunde im Rückenbereich. In der Wohnung hielt sich auch die 37-Jährige auf, sie wurde an Ort und Stelle festgenommen. Die Frau verweigerte bei der Befragung die Aussage.

Beide der Polizei schon lange bekannt

Sowohl die Verdächtige als auch das Opfer „sind der Polizei schon lange bekannt, da es in der Vergangenheit schon mehrere Einsätze wegen Streitigkeiten gegeben hatte. Beide sind suchtgiftabhängig und im Drogenersatzprogramm“, hieß es vonseiten der Exekutive.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen an Zwerchfell und Milz, außerdem war die Lunge kollabiert. Erst Mittwochfrüh konnte das Opfer befragt werden. Die Verdächtige wurde noch am Tatabend von einem Amtsarzt untersucht, es wurde eine Blutprobe genommen. „Deren Auswertung ist noch im Gange“, teilte die Polizei mit. (APA)