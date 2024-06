Rafael Nadal und Carlos Alcaraz treten bei Olympia im Doppel an

Der 38-jährige Altstar und der 21-jährige Jungstar bilden das wohl spektakulärste Gespann bei den Olympischen Spielen in Paris. Rafael Nadals bestätigte Teilnahme am Tennisdoppel mit seinem spanischen Landsmann Carlos Alcaraz schürt Vorfreude.

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal (38) wird bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sein und mit French-Open-Sieger Carlos Alcaraz (21) im Doppel antreten. Die erwartete Doppel-Kombination bestätigte der spanische Tennis-Verband am Mittwoch. „Gute Nachrichten“, kommentierte Tennis-Ikone Boris Becker auf X.

Der von vielen Verletzungen geplagte Nadal hatte sich die Teilnahme an den Sommerspielen (26. Juli bis 11. August) als eines seiner Ziele für seine wahrscheinlich letzte Saison gesetzt. Für ihn geht es im olympischen Doppel-Wettbewerb um seine dritte Goldmedaille. 2008 war der Spanier Olympiasieger im Einzel geworden, 2016 triumphierte er im Doppel mit Marc López.

Im Wohnzimmer

Das olympische Tennisturnier wird im Stade Roland Garros ausgetragen, wo Nadal Rekordchampion ist. Alcaraz, der als sein Nachfolger im spanischen Tennis gilt, kürte sich dort am vergangenen Sonntag im Endspiel gegen den Deutschen Alexander Zverev erstmals zum French-Open-Sieger.

Carlos Alcaraz stemmte erst vor wenigen Tagen die French-Open-Trophäe in Paris. APA / AFP / Bertrand Guay

Noch immer nicht geklärt ist, wer die in Frage kommenden beiden Einzel-Wildcards des internationalen Tennisverbands ITF für ehemalige Grand-Slam-Sieger erhält: Nadal ist da aber wohl klar in der Pole Position, Kandidaten sind auch Andy Murray, Stan Wawrinka und auch Dominic Thiem. Letzterer hat die Hoffnung auf ein Antreten im Zeichen der Fünf Ringe noch nicht aufgegeben, wie auch Manager Moritz Thiem am Mittwoch signalisierte. „Es gibt noch eine Chance“, meinte der jüngere Bruder des am Ende der Saison zurücktretenden Ex-Weltranglisten-Dritten. (APA)