Am Dienstag rückten Ermittler in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien zu groß angelegten Razzien aus, bei denen es insgesamt zu sechs Festnahmen kam. Die Opfer wurden insgesamt um 113 Millionen Euro geschädigt.

Mutmaßliche Anlagebetrüger haben Menschen in Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern offenbar um 113 Millionen Euro geschädigt. Das teilten das thüringische Landeskriminalamt und die dortige Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Erfurt mit. Am Dienstag rückten Ermittler demnach in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien zu groß angelegten Razzien aus. In deren Verlauf wurden unter anderem sechs Beschuldigte festgenommen.

Nur eine Hausdurchsuchung in Österreich

Das österreichische Bundeskriminalamt erklärte, es sei in Österreich jedoch lediglich zu einer Hausdurchsuchung gekommen. Festnahmen durch die heimische Exekutive habe es keine gegeben, wurde betont. In welchem Bundesland es zu der Razzia kam, war am Mittwochnachmittag noch nicht klar. Auch weitere Details dazu lagen noch nicht vor.

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt in Erfurt soll die Gruppierung Privatanleger in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Spanien betrogen haben. Im Internet und über Mitarbeiter im Direktvertrieb boten sie angebliche Anlageprodukte im Zusammenhang mit Kryptowährungen an. Diese bewarben sie den Ermittlern zufolge unter anderem auch „mit einer tatsächlich nicht zu erzielenden Rendite von 200 Prozent in drei Jahren“.

Gesamtschaden dürfte 113 Millionen Euro betragen

Die Beträge der Opfer wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings gar nicht investiert, sondern von den Verdächtigen für eigene Zwecke verwendet. Die Ermittlungen liefen demnach seit einem Jahr und wurden durch einen Hinweis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ausgelöst. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Gesamtschaden in Höhe von 113 Millionen Euro ausgegangen“, erklärten die Behörden am Mittwoch in Erfurt.

Federführend geleitet wurden die Maßnahmen von den Ermittlern aus Thüringen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft des Schweizer Kantons Zürich. Auch die europäischen Polizei- und Justizbehörden Europol und Eurojust waren daran beteiligt. Die Bafin unterstützte die Ermittlungen gegen das mutmaßliche kriminelle Netzwerk laut Behörden „durch umfangreiche Zuarbeit“. Ermittelt wird gegen die Beschuldigten wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. (APA/AFP)