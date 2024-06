Österreichs EM-Torhüter: Rückhalt oder Risikofaktor?

Torhüter Patrick Pentz, 27, geht nach einer starken Saison mit Selbstvertrauen, aber ohne Turniererfahrung in die Europameisterschaft. Kann die Position für Österreich noch zum Problem werden?

Die Schonfrist ist vorbei. Am Mittwoch, 13 Uhr, rückte Österreichs Nationalmannschaft im Schlosshotel Berlin ein. Nach drei Tagen, die Teamchef Ralf Rangnick seinen Spielern freigegeben hatte. Sie sollten dazu genutzt werden, nochmals die Akkus aufzuladen, Zeit mit der Familie zu verbringen, sich etwas Gutes zu tun.

Mittwochabend, 18 Uhr, bat Rangnick dann zum ersten Training im Stadion auf dem Wurfplatz. Es liegt in unmittelbarer Nähe des Berliner Olympiastadions, wo Österreich seine beiden Gruppenspiele gegen Polen und die Niederlande austragen wird. Vom Hotel beträgt die Fahrzeit mit dem Teambus 20 Minuten. Kurze Wege sind Rangnick bei der Auswahl des Quartiers besonders wichtig gewesen.

Personell gibt es vor dem Auftaktspiel gegen Frankreich in Düsseldorf am Montag (21 Uhr, live, Servus TV) noch einige Fragezeichen. Etwa wer die Doppelsechs mit Nicolas Seiwald bildet oder im Sturm beginnt. Auch auf einen Torhüter hat sich der Teamchef noch nicht festgelegt, vieles deu­tet aber darauf hin, dass die Wahl auf Patrick Pentz fällt. Alexander Schlagers Unglück – er zog sich im Saisonfinish bei Salzburg eine Meniskusverletzung zu – ist Pentz’ Glück. Der 27-Jährige dürfte Schlagers Platz in der Startelf erben, die interne Ausscheidung gegen Heinz Lindner und Niklas Hedl gewinnen.