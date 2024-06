Das Tier wurde im Bezirk Spittal an der Drau getötet, es soll sich um einen Risikowolf gehandelt haben, der sich in die Nähe von Gebäuden gewagt hatte

Nur zwei Tage nach dem elften Wolfsabschuss nach der Kärntner Wolfsverordnung ist am Dienstag erneut ein Tier im Bezirk Spittal an der Drau getötet worden. Dabei hatte es sich wieder um einen Risikowolf gehandelt, der sich in die Nähe von Menschen genutzten und bewirtschafteten Gebäuden gewagt hatte, teilte der Landespressedienst mit.