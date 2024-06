Es gibt bessere Lösungen als einen Handelskrieg

Europa darf nicht tatenlos zusehen, wie unfaire Konkurrenz aus China eine wichtige Industriebranche an die Wand drückt. Statt chinesische Hersteller per Zoll fernzuhalten, sollte lieber die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen erhöht werden.

Am Mittwoch ist die EU mit den USA gleichgezogen und will nun ebenfalls die Zölle auf in China gebaute Elektroautos erhöhen. Zwar zeigt sich Brüssel dabei wesentlich zurückhaltender als Washington. Denn während die USA mit einem Zoll von 100 Prozent den Import von chinesischen E-Autos wirtschaftlich beinahe unmöglich machen, sollen die je nach Hersteller individuellen Zölle in Europa maximal 38,1 Prozent betragen. Dennoch hat der Vorstoß der EU-Kommission das Zeug dazu, einen veritablen Handelskrieg mit China auszulösen. So hat Peking bereits angekündigt, auf die Zölle reagieren zu wollen, sollten sie endgültig beschlossen werden. Dazu ist noch die Zustimmung der EU-Staaten notwendig.