Kochbananen und TikTok-Hits: Der Prosi-Markt feiert Jubiläum

Vor 25 Jahren wurde in Wien der Prosi Exotic Supermarket gegründet. Heute ist er Drehscheibe für Kochbegeisterte und Communities. Wer dahinter steht – und was für das Straßenfest am Wochenende geplant ist.

Hinten im Büro hängt eine große Weltkarte, überall darauf sind gelbe und rote Punkte verteilt. Bezugsgebiete? Nicht ganz: Es sind Stützpunkte der World Malayalee Federation, Augustin Pallikunnels Organisation, die Menschen aus Kerala, seiner Heimatregion in Indien, auf der ganzen Welt miteinander verbinden soll. Ebenfalls eingezeichnet sind all die Orte, an denen er selbst schon war.