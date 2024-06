Giorgia Meloni lädt die Granden der Welt zu „ihrem“ Gipfel nach Apulien ein. Die G7-Staaten haben sich auf 50 Mrd. Dollar für Ukraine bis Ende 2024 geeinigt, heißt es aus Frankreich.

Hauptthema des G7 Treffens, das am Donnerstag in Italien beginnt, wird die Ukraine sein, dessen Präsident, Wolodymyr Selenskyj, ebenfalls anreisen will. Er hofft auf mehr Waffenhilfe. Schon im Vorfeld haben sich die G-7-Staaten nach Angaben aus Paris auf die Auszahlung von 50 Milliarden US-Dollar (rund 46,5 Milliarden Euro) an die Ukraine bis Ende des Jahres geeinigt. „Es gibt eine Einigung“, erklärte die französische Präsidentschaft am Mittwoch. Das Darlehen an die Ukraine solle mit „den Zinsgewinnen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten“ zurückgezahlt werden.

Den französischen Angaben zufolge handelt es sich bei der Idee um eine „amerikanische Initiative“. Sollten „aus irgendeinem Grund die russischen Vermögenswerte freigegeben werden oder die Zinsen aus den Vermögenswerten nicht ausreichen, um das Darlehen zu finanzieren, müssen wir darüber nachdenken, wie wir die Last teilen“, erklärte der Élysée-Palast weiter. Zuvor hatte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Jake Sullivan, verkündet, es werde „Einigkeit unter den G7 herrschen, wenn es darum geht, diese eingefrorenen Vermögenswerte zu nutzen, um der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen“.

Meloni empfängt Granden in Apulien

Für Giorgia Meloni sollte der G7-Gipfel, der am Donnerstag im malerischen süditalienischen Ort Borgo Egnazia in Apulien startet, eigentlich die Krönung eines glorreichen Monats sein. Erst am Sonntag hatte die postfaschistische Partei „Fratelli d‘ Italia“ der italienischen Premierministerin bei den EU-Wahlen mit fast 29 Prozent der Stimmen ein Rekordergebnis eingefahren.

Nun freut sich die rechtsnationale Politikerin darauf, in ihrem süditalienischen Lieblingsdorf, im Schatten von Olivenhainen, die Granden der Welt medienwirksam zu „ihrem Gipfel“ zu empfangen. Denn: „In Europa ist die italienische Regierung mit Sicherheit die weitaus stärkste“, prahlte Giorgia Meloni selbstbewusst, bevor sie am Mittwoch von Rom nach Apulien reiste. Dort erwartet sie ab Donnerstag unter anderem US-Präsident Joe Biden. Italien ist derzeit Vorsitzland der Gruppe der sieben mächtigsten Industrienationen der Welt.

Schiff beschlagnahmt

Doch der Start des G7-Gipfels stand PR-mäßig unter keinem guten Stern. Erst berichtete CNN über das wachsende Mafiaproblem im süditalienischen Apulien. Dann wurde ein Schiff für mehr als 2000 Polizeibeamte, die für die Sicherheit beim G7-Gipfel diese Woche sorgen sollten, am Mittwoch beschlagnahmt: Viele Kabinen seien nicht benutzbar, es gebe Wasserlecks, unbenutzbare Toiletten und defekte Klimaanlagen. Italienische Medien berichteten, die Regierung habe rund sechs Millionen Euro für die Anmietung des Schiffes für die Dauer des G7-Gipfels gezahlt.

Uneinig sind sich die G7-Staaten bei der Stationierung westlicher Soldaten in der Ukraine. Während Frankreich und Großbritannien offen sind, Ausbildner und Berater zu schicken, lehnen Deutschland, die USA und auch Italien das ab. Diskutiert wird zudem über Wege, den Krieg zu beenden. Samstag reisen manche G7-Staats- und Regierungschefs zur Ukraine-Friedenskonferenz in die Schweiz weiter. (basta./APA/AFP)