Wie man sich in der EU-Blase die Welt schönredet

Gut ist‘s gegangen, nichts ist geschehen: in den EU-Institutionen nimmt man das Ergebnis der Europawahl achselzuckend bis beschwichtigend zur Kenntnis. Generell herrscht dort bisweilen eine leicht entrückte Sicht auf die Weltlage.

Hört man sich drei Tage nach dem Schließen der letzten europäischen Wahllokale in den Brüsseler Institutionen der EU um, könnte man den Eindruck gewinnen, dass diese Europawahl eigentlich nichts verändert hat. Mit dem Blick auf die Mandatsverteilung wird achselzuckend und bisweilen nicht ohne einen zarten Unterton der Selbstgerechtigkeit festgestellt, die angekündigte Revolution sei wieder ausgeblieben, denn schließlich halte die sogenannte proeuropäische Front der drei großen zentristischen Parteien (Europäische Volkspartei, Sozialdemokraten, Liberale).

Das kann man natürlich so sehen. Zahlen sind bekanntlich unbestechlich. Aber sie drücken eben nicht die gesamte Lage der Dinge aus. Das Erstarken der Parteien rechts von der EVP mag nicht dazu geführt haben, dass sie gemeinsam eine Mehrheit rechts der Mitte bilden können. Doch ihre Möglichkeit politischer Einflussnahme ist rasant gestiegen. Ich empfehle zur Veranschaulichung dessen das Gespräch des Vizepräsidenten der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, Nicola Procaccini von den Fratelli d‘Italia, im Euronews-Podcast „Radio Schuman“. Quintessenz: Koalitionsvereinbarungen sind Schnee von gestern, die zusätzlichen Mandate machen die EKR zu einem reizvollen Mehrheitsbeschaffer für die EVP, wenn die Sozialdemokraten einmal nicht wollen. „Unsere engsten Freunde sind auf der einen Seite die EVP, und auf der anderen ID“, sagte Procaccini. ID: das ist die rechtsextreme Fraktion unter Führung der französischen Le-Pen-Partei Rassemblement National, zu der auch die FPÖ zählt.

Schuld am Pieper-Gate ist die Öffentlichkeit

In den Kommandozentralen der EU-Institutionen nimmt man den Zuwachs der radikalen Parteien rechts von der EVP natürlich zur Kenntnis. Als Grund dafür, dass immer mehr Bürger Parteien wählen, die mit dieser Form der EU Schluss machen wollen, ohne gleich eine Frexit, Öxit oder Italexit anzuzetteln, hört man dann aber erstaunlich oft ein Lamento über die Medien, einfach nicht ausreichend über die Segnungen der EU zu berichten. Die Vorstellung, dass mein Metier gleichsam im Europäischen Einigungswerk embedded journalism zu betreiben habe, verstört mich seit Längerem. Gerade, wenn man die EU für eine gute Sache hält, muss man sie kritisch betrachten können. Korrespondenten sollten keine Fanclubmitglieder sein.

Wenn wir dann beispielsweise die letztlich gescheiterte, weil ziemlich dubiose Ernennung des CDU-Abgeordneten Markus Pieper zum Sonderbeauftragten der Kommissionspräsidentin für Klein- und Mittelgroße Unternehmen thematisieren und fragen, ob das Handeln der Kommission im Rückblick schlau war, ernten wir Empörung. Wie bei früheren, vergleichbaren Personalaffären lautet die spontane Replik, Pieper sei von der Öffentlichkeit übel mitgespielt worden, seine jahrzehntelangen Verdienste hätten ihn zum besten Kandidaten gemacht, obwohl er in der punktemäßigen Bewertung der drei Finalisten am schlechtesten abgeschnitten hatte. Die Idee, dass diese Causa Wasser auf die Mühlen all jener ist, welche die Brüsseler Blase für einen Selbstbedienungsladen einer selbstreferentiellen Clique halten, gilt im Schuman-Viertel als Sakrileg. Hier findet man bekanntlich auch nichts dabei, seine vom Steuerzahler finanzierten Assistentinnen zur Recherche für die eigene Doktorarbeit einzuspannen.

Alles paletti mit Giorgia

Doch nicht nur in der Beschau des eigenen Nabels kommt man in manchen Kommandozentralen der Institutionen zu merkwürdigen Schlussfolgerungen. Wie verhält es sich denn zum Beispiel mit der postfaschistischen Regierung Italiens unter Giorgia Meloni? Nach ihrem Wahlsieg voriges Jahr sei die Sorge groß gewesen, doch nun zeige sich, dass im täglichen Umgang miteinander alles zur besten Zufriedenheit laufe. Der Einwand, dass die Kommission Ermittlungen wegen der drohenden Einschränkung der Medienfreiheit durch Melonis Regierung aufgenommen hat, die Dinge sich also vielleicht doch nicht so unproblematisch verhalten, wird dann oft als lästige Petitesse weggefuchtelt.

Besonders bedenklich finde ich schließlich, dass selbst hohe Entscheider in den Organen der Union einen, gelinde gesagt, unscharfen Blick auf die politische Realität haben. Noch immer beispielsweise trifft man in Brüssel zahlreiche Funktionäre an, die felsenfest davon überzeugt sind, der Brexit hätte sich abwenden lassen, hätte der damalige Premierminister, David Cameron, sich es nicht verbeten, dass die Kommission und allen voran ihr damaliger Präsident, Jean-Claude Juncker, in Großbritannien für den Verbleib in der EU Kampagne machen. Juncker hätte den Brexit verhindert? Man müsste eher vermuten, das Ergebnis wäre diesfalls nicht mit 52:48 Prozent knapp, sondern deutlicher ausgefallen, so sehr verkörperte er in der Propaganda der Brexiteers alles, was an der EU-Mitgliedschaft schlecht sei.

Woher dieser Mangel an, um es gespreizt auszudrücken, situativem Bewusstsein rührt, weiß ich nicht. Es dient der EU aber gewiss nicht, wenn große Teile ihres Personals eine Weltsicht pflegen, die sich nicht mit der Realität deckt.