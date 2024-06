Angst vor Putin bringt Rückkehr zur Wehrpflicht

Nach dem Kalten Krieg stellten viele Länder in Europa auf Berufsheere um. Doch dann änderte sich die geopolitische Lage.

Es ist ein Vorschlag, der in Großbritannien für Aufsehen sorgt: 18-jährige Männer und Frauen sollen für ein Jahr zum Militär einrücken, oder an den Wochenenden einen unbezahlten zivilen Dienst bei Institutionen wie der Rettung oder der Feuerwehr verrichten. Das verlangte zuletzt Premier Rishi Sunak. Mit der Maßnahme solle auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft verstärkt und die jungen Leute aus ihrer jeweiligen Blase herausgeholt werden, argumentiert seine konservative Regierung. Die Opposition spricht hingegen von einem Wahlkampfgag – und einem untauglichen Versuch, die Löcher zu stopfen, die die Einsparungen in die Streitkräfte gerissen haben. Klar ist jedenfalls: die Debatte um einen militärischen Pflichtdienst hat nun auch Großbritannien erreicht.

Die meisten europäischen Länder haben schon vor längerer Zeit auf Berufs- oder Freiwilligenheere umgestellt. Doch über die Jahre hinweg wurde es immer schwieriger, genügend Soldaten zu finden. Und zugleich wächst die Sorge wegen Russlands aggressiver Außenpolitik. Mittlerweile haben eine Reihe europäischer Staaten die Wehrpflicht wieder eingeführt.