Warum es bis zu einer Einigung im Gaza-Krieg noch weit ist

US-Außenminister Blinken in Katar mit seinem Amtskollegen Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani. Reuters / Ibraheem Al Omari

Auf dem Papier sieht die Initiative von US-Präsident Joe Bidens wie eine gute Lösung aus. Doch die Konfliktparteien sehen ihre Kriegsziele als nicht erfüllt.

Istanbul. Obwohl sich Israel und Hamas positiv zum US-Plan für eine Waffenruhe in Gaza äußern, liegt noch ein schweres Stück Arbeit vor den Vermittlern USA, Ägypten und Katar. Die Kriegsparteien wollen nicht als Neinsager dastehen, vermeiden es aber, sich verbindlich auf den Plan festzulegen. In Israel wollen rechtsradikale Politiker die Regierung zu Fall bringen, wenn der US-Vorschlag umgesetzt wird. Die Hamas-Führung will den US-amerikanischen Plan zu ihren Gunsten abändern. Die gegensätzlichen Interessen werden die Verhandlungen über Fragen wie den Gefangenenaustausch erschweren.