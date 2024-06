Tigermücke verbreitet das Dengue-Fieber in Europa

In Europa nehmen die Dengue-Fälle zu. Die Überträgermücke ist aufgrund des Klimawandels in 13 Ländern heimisch geworden, auch in Österreich.

Die Stadtverwaltung von Paris hat „Tigermücken-Detektive“ auf den Weg geschickt. Sie stellen im Stadtgebiet kleine mit Wasser gefüllte Behälter auf und sammeln diese so genannten „Eigelegefallen“ (Ovitraps) nach einiger Zeit wieder ein. Im Labour wird dann untersucht, welche Gelsenarten Eier abgelegt haben – und ob die Asiatische Tigermücke, die in ganz Europa auf dem Vormarsch ist, auch dabei ist.