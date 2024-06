Nahe Graz vier Kinder verschüttet, eines tot geborgen

Eine Mutter war mit vier Kindern zum Spielen im Wald unterwegs, als sie Erde löste. Drei wurden leicht verletzt, für ein Kind kam jede Hilfe zu spät.

In St. Marein östlich der Landeshauptstadt Graz sind vier Kinder beim Spielen im Wald verunglückt. Zunächst war von einer Mure die Rede, die „Kleine Zeitung“ schreibt von Erde in einer trichterförmigen Sandgrube, die sich durch den Starkregen gelöst hat. Vier Kinder wurden verschüttet, drei wurden leicht verletzt, für ein weiteres kam die Hilfe zu spät. Ein fünfjähriges Kind konnte nur noch tot geboren werden.

Die Erdmassen dürften sich durch die Regenfälle der vergangenen Tage gelöst haben, als die Mutter von zwei der Kinder zusammen mit zwei weiteren in dem Wald unterwegs gewesen war.

Die Unglücksstelle befindet sich in einem Wald in Segensdorfberg südwestlich von St. Marein bei Graz. Die Erdmassen sollen gegen 17.00 Uhr abgegangen sein. Nähere Umstände sowie Angaben zur Identität der Betroffenen lagen vorerst nicht vor. Laut Polizei wurde ein Kriseninterventionsteam eingesetzt, um die Angehörigen zu betreuen. Bei der Rettungs- und Bergungsaktionen waren an die hundert Einsatzkräfte an Ort und Stelle, ebenso wie zumindest ein Rettungshubschrauber.

Hänge setzten sich durch schwere Regenfälle in Bewegung

In der Steiermark haben schwere Regenfälle seit voriger Woche Hänge durchnässt und an Dutzenden Stellen abrutschen lassen. Bisher waren keine Menschen zu Schaden gekommen. Die Regenfälle ließen im Laufe des Mittwoch nach, allerdings war am Abend noch kein rasches Ende des Schlechtwetters in Sicht. Vielerorts hatten sich schon Hänge selbst in Bewegung gesetzt. Die Behörden warnten seit Tagen, beim Aufenthalt im Freien und vor allem an Gewässern höchste Vorsicht walten zu lassen.