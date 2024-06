Kolumne "Hirt on Management": Folge 228. Was Manager und Managerinnen vom Golfsport lernen können.

Ihr Kolumnist hat sich vor einigen Wochen endlich entschieden, seine Golfschläger aus der Mottenkiste zu holen und an seinem Handicap zu arbeiten.

Das ganze eigentlich nur aus Spaß an der Freude, aber trotzdem ist es hilfreich, sich die Vorteile von Golf für Manager und Managerinnen, sozusagen als Motivation, vor Augen zu halten:

Golf fördert die Gesundheit

Falls man das Ganze nicht nur von einem Elektrocaddy aus betreibt, ist die regelmäßige Bewegung an der frischen Luft gesund und fördert Herz, Lungen, Kreislauf und Muskulatur.

Golf erweitert den Freundeskreis

Natürlich ist nichts dagegen einzuwenden mit alten Freunden Golf zu spielen, aber man kann auch alleine in den Club gehen und dort neue Bekanntschaften schließen.

Golf ist eine persönliche Herausforderung

Der entscheidende Gegner beim Golf ist man selber und es gilt sich selber stetig weiterzuentwickeln und manchmal auch zu bezwingen. Das ist eine gute Schule für das Leben und insbesondere auch fürs Management.

Golf ist ein Sport für die ganze Familie

Golf ist ein idealer Sport um Zeit mit der ganzen Familie zu verbringen und dabei entspannt auch das eine oder andere zu besprechen.

Golf ist manchmal frustrierend

Nicht umsonst lautet der kürzeste Golfwitz: „Jetzt kann ich‘s!“ Daher ist Golf eine Charakterschule und ermöglicht uns unsere Frustrationstoleranz und unser Durchhaltevermögen zu trainieren. Auch keine schlechte Schule für Manager und Managerinnen.

Golf ist gut für Ihr Netzwerk

Golf ist eine entspannte Gelegenheit mit interessanten Menschen relativ viel gemeinsame Zeit zu verbringen, die man im sonstigen Alltag selten bekommt. Außerdem ist Golf eine gute Gelegenheit um Ihre (hoffentlich) gewinnende und positive Persönlichkeit bei einer gemeinsamen Aktivität in den richtigen Rahmen zu setzen.

Golf ist entspannend

Für viele ist die intensive Konzentration auf das Golfspiel eine ausgezeichnete Entspannung und Erholung vom Alltag. Das setzt natürlich voraus, dass man trotz der Herausforderungen und manchmal Rückschläge beim Golfspiel, entspannt und locker bleiben kann…

Das Wichtigste in Kürze

Nicht umsonst spielen fast 100 Prozent der Fortune 500 CEO’s in den USA Golf. Es bringt Gesundheit, Freundschaft und Netzwerk, was kann man mehr verlangen?

In der nächsten Kolumne beschäftigen wir uns mit der Frage, was Sie in den ersten sechs Monaten 2024 erreicht haben und in den zweiten sechs Monaten des Jahres noch erreichen sollten.

Schicken Sie Ihre Fragen an Michael Hirt an: karrierenews@diepresse.com

Die Fragen werden anonymisiert beantwortet.

Ausblick: Die nächste Kolumne von Dr. Michael Hirt erscheint am 13. Juni 2024 zum Thema „Golf: Pensionistensport oder Mentaltraining für Manager:innen?“

Hier finden Sie die gesammelten Kolumnen.

Michael Hirt ist Managementexperte und -berater, Executive Coach, Keynote Speaker und Buchautor. Hirt verhilft Führungskräften zu außergewöhnlichen Leistungs- und Ergebnissteigerungen, mit hoher Auswirkung auf den Erfolg ihres Unternehmens. Er studierte in Österreich, den USA (Harvard LPSF) und Frankreich (INSEAD MBA) und ist weltweit tätig.