Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

G7 gewähren Ukraine 50 Mrd.-Dollar-Darlehen: Noch bevor das G-7-Treffen in Apulien beginnt, einigen sich die Industrienationen auf Ukraine-Hilfen, die mit Zinsgewinnen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zurückgezahlt werden soll. Mehr dazu.

Harald Vilimsky erhält bei EU-Wahl die meisten Vorzugsstimmen: Das am Mittwochabend veröffentlichte Vorzugsstimmenergebnis der Europawahl bringt für zwei Kandidaten Umreihungen. Bei den Grünen überholt Thomas Waitz die Listenerste Lena Schilling. Eine Vorreihung schafft auch Alexander Bernhuber bei der ÖVP. Vorzugsstimmenkaiser der EU-Wahl wurde FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky.

Mure verschüttet Fünfjährigen: Eine Mure hat in St. Marein bei Graz zwei von vier Kindern aus einer Gruppe beim Spazierengehen verschüttet. Ein fünfjähriger Bub konnte nur noch tot geborgen werden. Mehr dazu.

Versicherung: Klauseln auf der Kippe? Wie bei vielen Wohnungsmietverträgen, könnten auch bei privaten Krankenversicherungen Anpassungsklauseln wegen eines Formalfehlers rechtswidrig sein. Mit unabsehbaren, auch volkswirtschaftlichen Folgen. Mehr dazu.

Hamas-Geisel zwei Monate lang in Fesseln: Der 27-Jährige Andrey Kozlov sei während seiner Geiselhaft zwei Monate lang gefesselt gewesen, sagt die Mutter des kürzlich Befreiten. Auvh von Folter und Bestrafungen berichtet sie in einem Interview.

Tigermücke verbreitet Dengue-Fieber in Europa: Mit dem Klimawandel breiten sich invasive Mücken in Europa aus. Darunter die Tigermücke, von der es mittlerweile auch in Österreich selbsterhaltende Bestände gibt und die unter anderem das Dengue-Fieber verbreitet. Mehr dazu.

Nationalrat beschließt Papamonat für Grundwehrdiener: Die Miliz soll attraktiver werden. Das Wehrrechtsänderungsgesetz sieht daher unter anderem eine Milizausbildungsvergütung (“Bildungsscheck“) sowie einen Papamonat für Grundwehrdiener und Zeitsoldaten vor. Mehr dazu.

Nova Rock beginnt in Nickelsdorf: Ab Donnerstag werden über vier Tage verteilt 200.000 Besucher bei Österreichs größtem Rockfestival auf den Pannonia Fields erwartet. Die Wetteraussichten sind recht gut, das Programm hat mit Acts wie Avenged Sevenfold, Måneskin, Alice Cooper und Bring Me The Horizon einiges zu bieten.

OpenAI verdoppelt Umsatz: Die wachsende Beliebtheit von ChatGPT spült OpenAI immer mehr Geld in die Kassen. Der auf das Gesamtjahr hochgerechnete Umsatz habe sich im Vergleich zu Ende 2023 auf 3,4 Milliarden Dollar verdoppelt, berichtet der Branchendienst „The Information“.