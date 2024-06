Seit 2022 im Iran festgehalten: Franzose wieder frei

Der heute 36-Jährige hatte sich hatte sich bei seiner Festnahme als Tourist im Iran aufgehalten. Vergangenes Jahr war er wegen angeblicher Propaganda und Staatsgefährdung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Ein im Iran seit September 2022 festgehaltener Franzose ist wieder frei. Das teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am späten Mittwochabend mit. „Er wird morgen in Frankreich eintreffen, nachdem er viel zu lange im Iran inhaftiert war“, schrieb Marcron auf X. Der heute 36 Jahre alte Mann hatte sich nach eigenen Angaben im Rahmen einer Weltreise als Tourist im Iran aufgehalten.

Während der Proteste nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini wurde er unter dem Vorwurf festgenommen, sich an Demonstrationen beteiligt zu haben. Im November vergangenen Jahres war der Franzosen dann wegen angeblicher Propaganda und Gefährdung der Sicherheit des Iran zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Drei weitere Franzosen im Iran festgehalten

Macron dankte am Mittwochabend dem Oman und allen, die sich für den glücklichen Ausgang eingesetzt hätten. Außerdem erinnerte er an das Schicksal von drei weiteren im Iran festgehaltenen Staatsangehörigen und rief den Iran auf, sie unverzüglich freizulassen. Frankreich hatte dem Iran mehrfach vorgeworfen, französische Staatsbürger über Jahre willkürlich festzuhalten und von einer staatlichen Geiselpolitik gesprochen. Vor wenigen Wochen noch hatte Paris unmenschliche und unwürdige Haftbedingungen beklagt und von absurden Anklagen und Scheinprozessen gesprochen, nach denen Bürger auch anderer europäischer Länder im Iran unschuldig in Haft säßen. (APA/dpa)