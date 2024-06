200.000 Fans zum Nova Rock in Nickelsdorf erwartet

Green Day und Sisters of Mercy machen den Auftakt von Österreichs größtem Rockfestival. Die Besucher erwarten recht gute Wetteraussichten.

Österreichs größtes Rockfestival, das Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See), startet: Ab Donnerstag werden über vier Tage verteilt 200.000 Besucher auf den Pannonia Fields erwartet. Die Wetteraussichten sind recht gut, das Programm hat mit Acts wie Avenged Sevenfold, Måneskin, Alice Cooper und Bring Me The Horizon einiges zu bieten. Zum Auftakt rocken Green Day und Sisters of Mercy als Headliner, Keanu Reeves kommt mit seiner Band Dogstar.

Die Besucher dürfen sich auf einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken einstellen, so die Kurzzusammenfassung von Geosphere Austria. Die Temperaturen steigen von 20 Grad auf bis zu 27 am Samstag. Regenfeste Ausrüstung sollten sich vor allem jene trotzdem mitnehmen, die am Gelände übernachten. Denn in der Nacht auf Sonntag könnten Gewitter durchziehen. Um Staus bei der Anreise zu vermeiden, wurde auf die Nutzung von Zug und Bus verwiesen. Auf der direkten Zufahrt über die Ost-Autobahn (A4) sind zu den Hauptanreisezeiten trotz Anfahrtskonzept Verzögerungen nicht ausgeschlossen.