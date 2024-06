US-Musik-Produzent Jones und die Casterin Juliet Taylor werden mit Ehren-Oscars ausgezeichnet. Die Preise sollen im Rahmen der „Governors Awards“ überreicht werden.

US-Musik-Mogul Quincy Jones und die legendäre Casterin Juliet Taylor werden mit Ehren-Oscars ausgezeichnet. Auch die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sowie Drehbuchautor Richard Curtis erhalten besondere Auszeichnungen, wie die Oscar-Akademie am Mittwoch (Ortszeit) in Beverly Hills bekannt gab. Die Preise sollen im Rahmen der „Governors Awards“-Gala am 17. November in Los Angeles überreicht werden.

Für diese Trophäen gibt es keinen Wettbewerb, sondern der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sucht Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

91 Jahre alter Quincy Jones - einer der Größten

Der 91 Jahre alte Jones zählt zu den größten Produzenten der Musikgeschichte. Er hat unter anderem Filmmusik (“In der Hitze der Nacht“, „Die Farbe Lila“) komponiert, Spielfilme auf die Leinwand gebracht und TV-Serien mitentwickelt. Taylor stellte als Casterin die Besetzung für über Hundert Filme zusammen, darunter „Der Stadtneurotiker“, „Blue Jasmine“, „Taxi Driver“, „Schlaflos in Seattle“ und „Schindlers Liste“.

Filmproduzentin Broccoli und ihr Bruder James-Bond-Produzent Wilson werden geehrt

Die US-Filmproduzentin Barbara Broccoli (65) und ihr Halbbruder Michael G. Wilson (82), bekannt für die Produktion der James-Bond-Filmreihe, werden den „Irving G. Thalberg Memorial Award“ erhalten. Der Preis, benannt nach dem früheren MGM-Studiochef Irving G. Thalberg, ist für Produzenten vorgesehen, deren Arbeit eine „konstant hohe Qualität“ zeigt.

Der neuseeländische Drehbuchautor Richard Curtis (“Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, „Notting Hill“, „Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück“) wird für sein soziales Engagement mit dem Jean-Hersholt-Preis ausgezeichnet. Der nach dem dänisch-amerikanischen Schauspieler und Philanthropen Jean Hersholt (1886 - 1956) benannte Sonderpreis wird nur in unregelmäßigen Abständen verliehen. (APA)