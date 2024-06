Wir und/oder ich? Das letzte Stück von René Pollesch im Burgtheater

Zwei Wochen vor dem Tod des singulären Theatermachers René Pollesch, im Februar 2024, hatte sein letztes Stück „Ja nichts ist ok“ Premiere. Nun zeigten es die Wiener Festwochen im Burgtheater.

„Sagt eine Glühbirne zur anderen: ,Was machst du heute abend?’ ,Ich gehe aus.’“ Dieser Witz wird gegen Ende von „Ja nichts ist ok“ erzählt, er gewinnt durch die vorangegangenen Bohrungen dieses Stückes an Tiefe. Und erinnert einen – wohl auch durch das Wissen um den Tod des Autors René Pollesch am 26. Februar 2024, zwei Wochen nach der Uraufführung – an den tröstlich gemeinten indischen Weisheitsspruch: Sterben sei wie das Verlöschen einer Lampe in der hellen Morgensonne.