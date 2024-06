Nach Unwetter: Sperrmüll-Plünderer im Südburgenland

Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart hat ein Platzverbot für den betroffenen Ortsteil von Oberschützen verhängt.

Nach dem verheerenden Hochwasser im Bezirk Oberwart am vergangenen Wochenende sind in Unterschützen Sperrmüll-Plünderer gesichtet worden. Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart habe daher ein Platzverbot für diesen Ortsteil von Oberschützen verhängt, bestätigte Bürgermeister Hans Unger (ÖVP) am Donnerstag einen Bericht der „Krone Zeitung“.

Er selbst sei im betroffenen Gebiet unterwegs gewesen und habe Leute erwischt, die im Sperrmüll gestöbert hätten, erklärte Unger: „Die Häuser, die jetzt unbewohnbar sind, sind unversperrt. Es gibt keine Barrieren, deshalb wurde die Platzsperre angeordnet.“

Bei der Ortseinfahrt gebe es nun ein Eingangssystem, Lotsen seien ohnehin schon dort positioniert gewesen. Mit dem Betretungs- und Platzverbot hätte man nun aber eine rechtliche Handhabe für jene, die sich unbefugt im Gebiet aufhalten, so der Bürgermeister. Anrainern und Einsatzkräften ist der Zugang natürlich erlaubt. (APA)