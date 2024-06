Anna Stürgkh: EU-Mandatarin mit historischem Hintergrund

Nach dem Plus der Pinken bei der EU-Wahl und der nun abgeschlossene Auszählung der Vorzugsstimmen ist der Einzug Anna Stürgkhs ins Europaparlament fix. Sie ist die Urgroßnichte einer weltpolitischen Figur des 20. Jahrhunderts.

Sponsionsfeiern gehen ja eher selten mit wichtigen politischen Erlebnissen einher, bei Anna Stürgkh war es trotzdem so: Am 23. Juni 2016, dem Tag des Brexit-Referendums, feierte Anna Stürgkh den Abschluss ihres Studiums an der britischen Elite-Uni in Cambridge, die fix mit dem Verbleib des Königreichs in der Europäischen Union rechnende Partygesellschaft ließ gar eine Europaflagge herumreichen. Am nächsten Morgen war dann doch alles anders als gedacht, Großbritannien votierte für den Abschied aus der EU. Da habe sie erkannt, dass die EU auch bröckeln könne, und dass man dagegen etwas unternehmen müsse.

Dass sie das nun direkt im EU-Parlament tun kann, war während des Wahlkampfes keineswegs fix. Durch den Zuwachs am vergangenen Sonntag erhalten die Neos jedoch ein zweites Mandat. Und obwohl die Vorzugsstimmen erst am Mittwochabend zur Gänze ausgezählt waren, war man sich bei den Neos über den Einzug Stürgkhs so sicher, dass die Listenzweite hinter Helmut Brandstätter bereits am Montag zur Eingewöhnung gen Brüssel flog.