Nasa veröffentlicht unabsichtlich Notfall-Übung per Livestream

Die Crew an Bord der Internationalen Raumstation schlief während der für viele Mitbeobachter beunruhigenden Übung. APA / AFP / Nicholas Kamm

Hunderte verfolgen die Aufnahmen eines vermeintlichen Notfalls auf der Internationalen Raumstation auf Youtube mit - bis die US-Weltraumbehörde Entwarnung gibt.

Die US-Weltraumbehörde Nasa sorgte mit dem unbeabsichtigten Live-Stream einer Übung auf der Internationalen Raumstation ISS für Aufsehen in Sozialen Medien - und die Sorge, dass sich ein Notfall ereignet habe.

Mittwochabend veröffentlichte die Nasa auf ihrem Youtube-Kanal eine Audioaufnahme, in der ein Crew-Mitglied vermeintlich an Dekompressionskrankheit (auch: Taucherkrankheit) litt. Eine Ärztin im Kontrollzentrum in Kalifornien fordert die Kollegen eines „Kommandanten“ darin auf, dessen Puls zu messen und diesem seinen Anzug wieder anzuziehen, um ihn einer Sauerstoffbehandlung zu unterziehen.

Hunderte verfolgten die Ereignisse auf dem Youtube-Kanal live mit, während sich der Zustand des ISS-Crew-Mitglieds laufend zu verschlechtern schien und seine Überlebensaussichten „dürftig“ wurden. Eric Berger, ein Raumfahrt-Experte, bezeichnete die Aufnahmen auf X als „sehr furchteinflößend“.

Die Nasa gab wenig später auf X Entwarnung: Es habe sich um Aufnahmen einer Übung des Bodenteams gehandelt, die unabsichtlich ausgestrahlt worden waren. „Die Crew-Mitglieder der ISS haben zu dieser Zeit geschlafen. Alle sind gesund und sicher.“ (me)