Auto gegen Baum geprallt: Lenker in kritischem Zustand

Das eingeklemmte Unfallopfer wurde von Passanten befreit.

Ein Autolenker ist Donnerstagfrüh in Wien-Leopoldstadt mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann, der allein in dem Wagen war, wurde in dem Wrack eingeklemmt. Bevor die Einsatzkräfte in der Oberen Donaustraße ankamen, hatten Passanten jedoch bereits das Unfallopfer befreit, berichtete Jürgen Figerl, Sprecher der Berufsfeuerwehr. Der 58-Jährige befand sich in kritischem Zustand, hieß es auf APA-Anfrage bei der Berufsrettung Wien.

Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um ein E-Auto. „Vorsorglich wurde ein Brandschutz aufgebaut, wie bei jedem Unfall auch mit anderen Fahrzeugen“, betonte der Feuerwehrsprecher. „In weitere Folge wurde das Unfallfahrzeug mit einem Feuerwehrabschleppwagen entfernt und gesichert abgestellt“, erläuterte er. Die Berufsfeuerwehr Wien war für rund eine Stunde mit vier Fahrzeugen im Einsatz. (APA)