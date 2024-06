Auto fährt in Wien gegen Fußgänger: Fünf Verletzte, drei davon schwer

Der Lenker dürfte bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er erfasste vor einem Lokal stehende Männer.

Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall mit einem Auto am Mittwochabend in Wien-Ottakring gefordert. Ein Pkw-Lenker dürfte bei einem Ausweichmanöver am Lerchenfelder Gürtel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und geriet mit dem Pkw auf den Gehsteig. Mehrere Personen, die vor einem Lokal standen, wurden von dem Wagen erfasst. Insgesamt fünf Männer erlitten Verletzungen, berichtete die Berufsrettung Wien am Donnerstag in einer Aussendung.

Der Unfall passierte kurz vor 21 Uhr. Das Auto kam kurz nach der Kreuzung mit der Thaliastraße von der Fahrbahn ab. Ein 24-jähriger, ein 40-jähriger und ein 46-jähriger Mann erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden durch Teams der Berufsrettung Wien erstversorgt und stabilisiert. Alle drei kamen mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in Schockräume von Krankenhäusern.

Zwei weitere Passanten waren mit Prellungen leicht verletzt. Der 25-Jährige und der 48-Jährige wurden von einem Team des Grünen Kreuzes erstversorgt und in ein Spital gebracht. (APA)