Generali Österreich bekommt neuen Vertriebsvorstand

Arno Schuchter zieht sich nach über 20 Jahren bei der Generali zurück und übergibt seine Position an Reinhard Pohn.

Die Generali Versicherung Österreich bekommt einen neuen Vertriebs- und Marketingvorstand. Arno Schuchter zieht sich nach über 20 Jahren bei der Generali und über zehn Jahren davon im Vorstand mit Ende des Monats zurück und übergibt seine Position an Reinhard Pohn, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Pohn übernimmt das Amt per 1 Juli. Pohn war bisher Leiter der Generali-Regionaldirektion Wien, NÖ und Burgenland, die Stelle soll nun ausgeschrieben werden. (APA)