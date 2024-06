Richard Wright wurde 1908 auf einer Plantage bei Natchez, Mississippi, geboren. 1940 wurde er mit seinem Roman „Native Son“ als Autor bekannt. 1960 starb er in Paris. In den letzten Monaten seines Lebens schrieb er Haikus, die nun in deutscher Übersetzung von Jonis Hartmann unter dem Titel „HAIKU“ erschienen sind (Matthes & Seitz Berlin).