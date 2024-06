Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Platzt die türkis-grüne Koalition? Leonore Gewessler (Grüne) will heute beim Treffen der EU-Umweltminister für das EU-Renaturierungsgesetz stimmen. „Jetzt zu zögern, geht sich mit meinem Gewissen nicht aus“, sagte sie am Sonntag bei einer eilig einberufenen Pressekonferenz – und goss Öl ins Feuer. Denn: Die ÖVP ist gegen das Gesetz und warnt vor einem „Verfassungs- und Gesetzesbruch“. Wird aus dem Koalitionszwist ein Koalitions-Aus? Mehr dazu.

Apropos Koalitionsstreit: Das EU-Renaturierungsgesetz steht heute nicht nur in Wien, sondern auch in Luxemburg im Fokus. Zuletzt zeichnete sich nämlich noch keine qualifizierte Mehrheit für die EU-Verordnung ab. Allerdings: Worum geht es bei dem Gesetz, um das so heftig gerungen wird, eigentlich? Mein Kollege Mattias Auer hat sich eben diese Frage (und einige mehr) gestellt und Antworten gefunden. Mehr dazu.

EM-Auftakt für Österreich: Heute Abend, am vierten Tag dieser Fußball-Europameisterschaft, darf auch Österreich ins Turniergeschehen eingreifen. Mit dem Anpfiff gegen Frankreich hat das Warten für die neun Millionen Teamchefs im Land ein Ende. Allerdings: Geheimfavoriten gewinnen keine Titel, warnt Christoph Gastinger in der Morgenglosse.

EU-Sondergipfel stellt Weichen für Topjobs: Die EU-Staats- und Regierungschefinnen und -chefs kommen heute Abend zu einem informellen Abendessen in Brüssel zusammen, um über die Spitzenposten der künftigen Europäischen Kommission, des Rates, des Auswärtigen Dienstes und weitere zu beraten. Österreich wird von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten. Mehr dazu.

Zahl weltweit einsatzbereiter Atomwaffen steigt: Zwar würden Sprengköpfe ausrangiert und die Zahl der Kernwaffen sinke seit Jahrzehnten, schreibt das Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI in seinem neuen Jahresbericht. Zugleich würden aber immer mehr Sprengköpfe einsatzbereit gehalten. Zugenommen hat auch die Zahl von in Entwicklung befindlicher Kernwaffen. Mehr dazu.

Israel warnt vor größerem Konflikt mit Hisbollah: Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari wirft der Schiiten-Miliz Hisbollah im Grenzgebiet zum Libanon per Videoerklärung vor, ihre Angriffe zu verstärken und damit die Zukunft des Nachbarlandes zu gefährden. Indes reist ein hochrangiger Berater von US-Präsident Joe Biden einem Insider zufolge am Montag nach Israel, um sich dafür einzusetzen, eine weitere Eskalation zu verhindern. Mehr dazu im Liveticker.

Vertrauen in Nachrichten auf Tiefststand: Das allgemeine Vertrauen in Nachrichten ist in Österreich erneut gesunken. Dem neuesten „Reuters Institute Digital News Report“ zufolge trauen 34,9 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ihnen und damit so wenig wie noch nie seit Erhebung der Daten. Die „eigene Nachrichtenquelle“ bezeichnet jede zweite befragte Person als verlässlich. Als Hauptinfoquelle liegt weiter das Fernsehen voran. Mehr dazu.

Ex-VfGH-Präsident Adamovich ist verstorben: Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Ludwig Adamovich, ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben. Adamovich war 19 Jahre lang - von 1984 bis 2002 - Präsident des Verfassungsgerichtshofes. Nach dem Ende seiner Amtszeit war Adamovich ehrenamtlicher Berater in verfassungsrechtlichen Fragen des damaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer und des aktuellen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Mehr dazu.

Badewetter in Österreich: Das Wetter zeigt sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Ab heute steigen die Temperaturen deutlich an und erreichen über 30 Grad, wie die Meteorologen von Geosphere Austria am Sonntag prognostizierten. Am Freitag wird mit 35 Grad der Höhepunkt erreicht. Allerdings kommt es da bereits vermehrt zu Gewittern. Mehr dazu.