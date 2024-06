Katrin Hofmann lädt am Samstag und Sonntag in den Reaktor.

Katrin Hofmann lädt am Samstag und Sonntag in den Reaktor.

Feschmarkt-Gründerin Katrin Hofmann lädt am Wochenende zur ersten Ausgabe ihres neuen Festivals. Bei Cream geht es um Kunst, Interieur, Kulinarik und Wein.

Seit 2010 verband man Katrin Hofmanns Namen mit dem Designmarkt „Feschmarkt“, seit einigen Jahren auch mit dem Food-Festival „mit alles“. Nun: Mit dem Feschmarkt – der immerhin 70 Mal in vier Bundesländern stattfand und insgesamt rund 500.000 Besucherinnen und Besucher zählte – ist seit heuer Schluss, wie Hofmann im Februar in der „Presse“ bekannt gegeben hat.

Nun kommt in Kürze ihr neues Projekt auf die Welt: Das heißt „Cream“ und soll ein „Fest für Hedonisten“ werden und eines „für den guten Geschmack“, so Hofmann. Insgesamt ein bisschen kleiner und feiner als die großen Feschmärkte. Finden wird man bei der neuen Veranstaltungsreihe „Interieur, Kunst, gutes Essen und tolle Weine“ ganz nach Hofmanns Devise: „Lieber weniger kaufen, dafür Hochwertiges und Langlebiges“.

Konkret bedeutet das bei der Premiere am kommenden Wochenende (15. und 16. Juni, ab 11 Uhr: Es gibt unter anderem nachhaltige Bademode, maßgeschneiderte Schuhe oder auch Hornkämme. Kulinarisch wird es (natürlich) auch: Da wäre eine Weinverkostung „quer durch die österreichischen Weingärten“, im nicht-alkoholischen Bereich kann man Neuheiten wie Flechtentee ausprobieren. Die Speisen kommen von „aufstrebenden Gastronomen“. Begleitet wird das Festival von einer integrierten Ausstellung des Künstlers Fritz Hortig.

Neue Location

Stattfinden wird „Cream“ in seiner ersten Wiener Auflage im Reaktor im 17. Bezirk, dem ehemaligen Etablissemen Gschwandner, eine sehr besondere und (noch) ziemlich unbekannte Location in der Geblergasse, die vor langer, langer Zeit auch einmal ein Heurigenlokal war. Nach der Premiere in Wien geht es Ende Juni (29. und 30. Juni) nach Dornbirn, wo „Cream“ in der CampusVäre, früher einmal die größte Buntweberei Österreichs, gastieren wird. Die Eintrittskarten kosten 14 Euro inklusive Weinverkostung. Mehr Infos unter: www.creamvienna.at