41 Prozent der Wähler würden für Donald Trump stimmen, 39 Prozent US-Präsident Joe Biden wählen. Für einen Großteil der Befragten haben die Verurteilungen Trumps keinen Einfluss auf die Wahlentscheidung.

Einer Umfrage von Reuters/Ipsos zufolge liegt Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl derzeit vor dem Amtsinhaber Joe Biden. In der am Dienstag beendeten Erhebung würden 41 Prozent der registrierten Wähler für den Kandidaten der Republikaner Trump stimmen, 39 Prozent würden den Demokraten Biden wählen. 20 Prozent der Befragten gaben an, sie seien unentschlossen, würden vielleicht für einen anderen Kandidaten stimmen oder am 5. November vielleicht gar nicht wählen. Falls er zur Wahl stehen würde, würden zehn Prozent für Robert Kennedy Jr. stimmen, einen parteiunabhängigen Impfgegner. In der vorangegangenen Reuters/Ipsos-Umfrage Ende Mai/Anfang Juni hatte Biden mit 41 Prozent geführt, Trump war auf 39 Prozent gekommen.

Trump war Ende Mai in einem Prozess um Schweigegeld-Zahlungen für schuldig befunden worden. 61 Prozent der Befragten gaben an, diese Verurteilung beeinflusse ihre Wahl nicht. Auch die Verurteilung von Joe Bidens Sohn Hunter in Zusammenhang mit einem Waffenkauf zeigte kaum Auswirkungen auf das Abstimmungsverhalten. 80 Prozent sagten, diese habe keinen Einfluss auf ihre Entscheidung. (Reuters)